El exjefe de gabinete de Pedro Sánchez se moja sobre si ve a Rufián como candidato a la presidencia de España

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante un diálogo sobre el futuro de la izquierda alternativa, en la sala Galileo Galilei, el 18 de febrero de 2026, en Madrid.

Una de las figuras que más ha despertado la ilusión en el espectro político de la izquierda del PSOE es la del político catalán, Gabriel Rufián. Por el portavoz de ERC en e l Congreso ha sido preguntado en una entrevista en El País Iván Redondo, ex Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno entre 2018 y 2021.

Redondo, un lustro después de dejar La Moncloa, ha publicado su libro El manual y, durante la conversación con la periodista Natalia Junquera, ha tenido que hablar de varios políticos, como por ejemplo Rufián.

"¿Cómo ve el espacio a la izquierda del PSOE? ¿Se imagina a Gabriel Rufián, independentista, de candidato a la presidencia de España?", ha sido preguntado concretamente Redondo.

"Hay unas transferencias muy poderosas en Cataluña de Vox a Silvia Orriols, que es independentista. El reverso es Gabriel Rufián, un candidato que gusta a esa mayoría transversal, plurinacional y periférica, que intenta proyectar una emoción positiva y que también es independentista", ha explicado.

Redondo ha definido a España como "un país fascinante". "Creo que hay gente en ese espacio que puede dar un salto y podría ser un complemento perfecto para Pedro Sánchez", ha rematado.

Además, también se ha mojado sobre si les dará tiempo o no: "Lo que mejor sabe hacer la izquierda es remontar. Y en España todo es imposible hasta que interesa".

¿Cómo es la España en la que redondo cree?

Durante la entrevista también ha descrito su ideología. "Tengo que ser conservador para ser progresista: para conservar la sanidad, la dependencia, nuestras pensiones... Mi línea siempre ha sido muy progresista, pero metodológicamente sí trato de mirar al otro lado"; ha asegurado.

También ha añadido que la España en la que él cree es plurinacional: "Para mí, Galicia es una nación, y Cataluña y Euskadi, incluso Andalucía es casi la nacionalidad del Sur dentro de España".

Por ello, confiesa en el libro que rechazó una oferta del PP en 2022: "La oferta me sorprendió. Dije que no inmediatamente, pero les doy las gracias. Todo el mundo sabe dónde milito".