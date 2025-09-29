El gesto del IKEA de Alfafar que ha desatado los aplausos de muchos en redes por la alerta roja en Valencia

Los pronósticos meteorológicos han hecho saltar las alarmas en gran parte de la provincia de Valencia y Castellón. Con el recuerdo todavía muy reciente de la tragedia vivida el 29 de octubre de 2024, desde la noche de este domingo, miles de ciudadanos de ambas provincias viven con un nudo en el estómago debido a las intensísimas lluvias que se están produciendo en la Comunitat Valenciana y que incluso han obligado a los bomberos a realizar varias evacuaciones en la provincia de Aragón.

En esta ocasión, a diferencia del año pasado, las autoridades, establecimientos y la sociedad civil -ya escarmentada y temerosa- están tomando medidas de prevención desde hace varias horas. Así, una de las estampas más repetidas en Valencia durante este domingo ha sido la de cientos de personas aparcando sus vehículos en lo alto de puentes y puntos altos para así evitar daños mayores en el caso de que se produzcan crecidas desmesuradas de ríos.

Sin embargo, estas no están siendo las únicas medidas a destacar por parte de todo el mundo. La multinacional sueca IKEA se ha ganado el aplauso de muchos una vez más gracias a lo que están haciendo durante este lunes.

Hay que recordar que la tienda de IKEA en el municipio de Alfafar (Valencia), uno de los más golpeados por la DANA del pasado año, ya salvó la situación en aquella ocasión gracias a una restructuración del parking hace unos años, lo que le sirvió para salvar el establecimiento, el parking y los coches que allí se encontraban.

Pues esta vez ha llevado a cabo una decisión similar este 29 de septiembre. A través de un comunicado en redes sociales, la tienda de IKEA en Alfafar anunció que durante todo el lunes permanecería cerrado al público debido a la alerta roja de activa en toda la zona, aunque pese a ello, ha habilitado sus parkings superiores para que la gente pueda aparcar sus coches en ellos y evitar así daños materiales en forma de pérdidas de sus automóviles.

El usuario de X @David_Alfafar ha compartido un vídeo en el que se puede ver el parking del IKEA de Alfafar con varios coches en su interior. "Ojo al detalle de @IKEASpain, la tienda de Alfafar cerrada, pero su parking superior abierto para quien lo necesite", ha señalado este usuario. Ante este gesto, muchas personas han recordado que la cadena sueca cambió gran parte de su estructura tras saber que podía ser inundable en futuras ocasiones.