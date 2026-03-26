Arcadi España será el nuevo ministro de Hacienda y Carlos Cuerpo asciende a la vicepresidencia primera

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que Arcadi España será la persona que sustituirá a María Jesús Montero al frente del ministerio de Hacienda. Además, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, será el nuevo vicepresidente primero.

Arcadi España era hasta secretario de Estado de Política Territorial. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, cuenta con un máster en dirección y gestión pública. "Es una persona recta, inteligente, comprometida y que dará continuidad a la buena labor que ha desarrollado María Jesús Montero", ha dicho Sánchez en una breve intervención en el Palacio de la Moncloa para dar cuenta de los cambios en el Ejecutivo tras la convocatoria de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.

Hasta su nombramiento como secretario de Estado, España era portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialistas en Les Corts Valencianes. En la Administración General del Estado ha sido también asesor parlamentario en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y director del Gabinete del secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

En este 'movimiento de sillas' en el Gobierno, cabe destacar que Carlos Cuerpo será el segundo vicepresidente en un gobierno de Sánchez, después de que Pablo Iglesias fuera el vicepresidente segundo durante la coalición con Podemos entre 2020 y 2021. De Cuerpo, Sánchez ha dicho que es uno de los economistas y servidores públicos "más brillantes de nuestro país". "Un profesional de dilatada experiencia que está haciendo un trabajo excepcional. Estoy convencido de que será un fantástico vicepresidente primero de Economía", ha añadido.

Sobre María Jesús Montero, que será la candidata del PSOE en las elecciones andaluzas, Sánchez le ha agradecido sus casi ocho años "de trabajo incansable" al servicio de España y la ha definido "como el mejor político" que ha conocido. "Ha jugado un papel esencial en nuestro éxito económico y ha gestionado con acierto uno de los principales logros de mi administración, que son los fondos europeos. Y ha dotado a las CC.AA. y a las entidades locales de más recursos que nunca. Además, ha sido una figura decisiva en las negociaciones del Gobierno llevando el diálogo a sus mayores cotas de responsabilidad. Con su pericia y acierto, ha hecho de España un país mejor. Ahora, aportará su experiencia y su talento a su tierra. Ayudará a construir una Andalucía más sostenible y más justa", ha dicho.