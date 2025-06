El Gran Wyoming usa una sutil frase para definir lo de Abascal en el Congreso: parece un chiste, pero tiene tela

En El Intermedio han analizado la tensa sesión de control al Gobierno de España de este miércoles donde han intervenido Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez y Santiago Abascal.

Sandra Sabatés ha introducido el tema diciendo que Vox podría entrar en un posible Gobierno de coalición con el PP: "Abascal continúa elevando el tono y presionando al PP. Eso sí, esta mañana ha estado más pendiente de su perfomance que de las respuestas del Gobierno".

"Yo no voy a quedarme a escuchar sus mentiras, sus embustes ni a soportar su chulería porque no aguantamos el modo con el que miente constantemente a los españoles. Es usted un indecente y de eso no tienen duda ni quienes le apoyan, lo sabe toda España, es usted un corrupto y un traidor", le ha espetado Abascal a Sánchez antes de irse del Congreso.

"Coño, este cobra más por minuto que yo", ha dicho el Gran Wyoming. "Y no iba de farol. Ha dicho que se iba y se ha pirado. ¿A qué me enfado yo? Ya es oficial, Santiago Abascal ha pasado más tiempo frente a la sede de Ferraz que frente a Sánchez en el Congreso", ha apostillado.

"Entre nosotros, no hay color. En un lugar puede montar el pollo pero es que en el otro además puede lucirlo", ha sentenciado.