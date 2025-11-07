Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El insólito error en el gimnasio que tiene a una usuaria entrenando gratis hasta 2030
"La favorita de Dios".

Mujer contenta mientras corre en el gimnasioMarco Govel

Muchas veces nos quejamos porque parece que la vida está plagada de pequeñas injusticias. Y otras veces, la misma vida te regala milagros administrativos dignos del mejor golpe de suerte.

Eso es justo lo que le ha pasado a la usuaria @jenn1924U, quien ha compartido a través de su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, una historia tan surrealista como envidiable: un error en su membresía del gimnasio hará que no pague nada… hasta el año 2030.

"Por alguna razón hay un problema con mi membresía del gym y no me cobran nada desde que me uní. Fui hoy a preguntar (porque me sentía culpable) y me dijeron que por alguna razón mi siguiente cobro es el 01/01 del 2030 (?) El chico tampoco sabía cómo arreglarlo, así que dijo: enjoy!", ha relatado la tuitera.

El mensaje se ha vuelto viral rápidamente, con miles de usuarios celebrando lo que muchos consideran un sueño millennial definitivo: entrenar gratis por un error burocrático.

"Es el universo recompensándote por ser sincera"; "Si te llega el cobro en 2030, pide que te congelen el precio de 2024"; "La favorita de Dios", han comentado algunos usuarios.

La historia ha despertado una ola de empatía colectiva. En tiempos en los que las suscripciones parecen multiplicarse (Netflix, Spotify, Amazon, el gimnasio...) que alguien loogre ahorrarse una de ellas suena a victoria social.

Lo más divertido es la reacción del empleado, ese "Enjoy!" que podría pasar a la historia como una bendición universal. Una mezcla perfecta de 'no tengo ni idea de cómo arreglarlo' y 'ojalá me pasara a mí'.

Al final, entre bromas, memes y envidia sana, la publicación de @jenn1924U se ha convertido en una metáfora perfecta de la vida adulta: pagar por todo… menos cuando el sistema, por error, decide darte un respiro.

