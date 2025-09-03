El lapsus de Juan Ramón Lucas en 'Las Mañanas' de RNE: "Va a quedar en los anales de la radio"

La mayoría de primeras espadas del periodismo patrio han empezado su andadura este lunes 1 de septiembre. Nuevas caras, nuevos programas y nuevas rutinas que, como en cualquier trabajo que empieza, hay que ir retomando y adquiriendo.

Uno de los que ha vivido de primera mano lo que supone empezar un nuevo trabajo ha sido Juan Ramón Lucas, que se ha estrenado como presentador de Las Mañanas de RNE, uno de los programas estrella de la RTVE.

Este miércoles ha tenido uno de esos fallos simpáticos que siempre dan que hablar en los programas de zapping pero que son muy comunes en la profesión. "Estamos en Onda Cero", ha dicho Juan Ramón Lucas en lugar de decir RNE.

Lucas compartió antena durante años con Carlos Alsina en Más de Uno, precisamente en Onda Cero, y se ve que ha pasado por su cabeza ese momento. "Estamos en Radio Nacional de España. Estamos en Radio Nacional de España. Estamos en Las Mañanas de Radio Nacional y estamos compartiendo el comienzo de la mañana con usted y esto que acaba de pasar va a quedar en los anales de la radio. Lo recortarán, lo pondrán en redes, mira lo que ha dicho Lucas. Así que vamos a lo nuestro", ha dicho tomándose con humor el lapsus.

No es la primera vez que cuando en equipo que lleva muchos años en la misma cadena se confunde a la hora de nombrar a la nueva. Por todos es conocido como cuando el equipo de deportes de Carrusel Deportivo pasó de la SER a la COPE, los periodistas en antena se confundían de cadena a todas horas.

De hecho, fue el míticico Pepe Domingo Castaño el que para presentar Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama decía "en la cadena, eh, eh, eh..." y así nadie se confundía de emisora.