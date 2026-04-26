Reserva una habitación en un hotel de lujo en Bali y alucina por la diferencia de la fachada y el interior: dos mundos diferentes

El creador de contenido español Cere, que se hace llamar en redes sociales Buscando a Cere (@buscandoacere), ha alquilado una habitación en un supuesto hotel de lujo en Bali, lugar en el que ha aterrizado recientemente para seguir publicando vídeos sobre sus viajes y enseñar países y ciudades a sus seguidores que quizá algún día quieran visitar el mismo destino.

"Mirad cómo se ve desde fuera el hotel de lujo en el que me estoy alojando en Bali", ha expresado al principio del vídeo, mientras enseñaba una fachada que parecía estar en malas condiciones. Sin embargo, justo después de pasar por la entrada es cuando, según explica, "todo se vuelve surrealista" por el drástico cambio.

Por dentro, es todo lo que en un principio prometía: un resort que podría considerarse de lujo. Las vistas desde su habitación, que no ha dudado en enseñar, son espectaculares. "Lo primero que nos encontramos es la primera piscina, salimos por aquí y tenemos este pedazo de arrozal con la segunda piscina", ha ido relatando.

Bajando por unas escaleras también se ha encontrado un río natural, aunque luego ha señalado lo único que no le ha gustado: un estanque con peces. "Las fotos de este alojamiento que había en la página en la que lo reservé eran horribles, así que ya sabéis, no juzguéis un libro por su portada ni un alojamiento por sus fotos y pillad siempre el que más feo se vea", ha reflexionado.

Cere también ha contestado a un comentario en el que le decían que el hotel parecía construido en medio de la naturaleza: "El terreno pertenecía a una familia local, el edificio principal está pegado a la carretera donde no hay naturaleza. En el interior han construido alguna cabañita y dos piscinas, sí, pero han mantenido los arrozales muy bien. ¿Estaría mejor que no los hubieran tocado? Sí. Ahora dime, ¿en el suelo bajo el que vives tú ahora no hubo naturaleza algún día?"