El mensaje de Jorge Drexler a los que apoyan las dictaduras: "La gente no sabe que tarda un par de generaciones en irse realmente"

El cantautor uruguayo Jorge Drexler, uno de los más conocidos de la música latinoamericana a nivel internacional, ha sido entrevistado este martes en Cara al show, el programa de Marc Giró en laSexta, y ha hablado de la importancia de la democracia y de lo que supone para un país y para una sociedad.

Durante la conversación, el humorista catalán le preguntó sobre lo que piensa él de toda esa gente, especialmente la más joven, que no tiene reparos en reconocer que votaría ahora mismo a opciones autoritarias o directamente fascistas.

"Soy un amante de las libertades civiles y de la democracia, con todas sus carencias, si es real y participativa. Quién la echa de menos la sabe apreciar cuando vuelve", ha comenzado diciendo el cantante.

Drexler ha contado su historia, junto a la de la democracia en Uruguay: "Cuando la democracia volvió, yo entraba a facultad de Medicina. Justo ahí empezó a volver y un país gris y espantoso como era Uruguay entre el 73 y el 84, de golpe renació, floreció". "Ahí tienes una sensación de que estás viviendo un momento histórico", ha apostillado el artista uruguayo, que se encuentra en plena promoción de su nuevo disco, Taracá, y de la gira que le llevará por diversas ciudades españolas.

Drexler también ha puesto el énfasis en lo que significa una dictadura: "Lo primero que te impacta de una dictadura es la limitación de las libertades civiles, claramente, que son las del derecho de expresión, circulación y reunión".

Ahí ha añadido un factor extra que "la gente no sabe" y que es lo que él diría a todos esos jóvenes y personas que hablan de dictadura: "Quizás es lo que le diría a los que me dices tú, que es que una dictadura, una vez que termina cívica y socialmente, tarda un par de generaciones en irse realmente de los huesos".

En su caso, ha reconocido, salió de la dictadura en 1984, pero realmente no empezó a bailar hasta el año 2014, es decir, 30 años después. "Tardé ese tiempo en poder quitarme eso y fue ahí cuando saqué el disco Bailar en la Cueva, que era un intento por quitarme de lo profundo de las articulaciones, el autoritarismo y el miedo que te queda de una dictadura", ha concluido.