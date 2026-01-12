Preguntan a un hombre que vivió el franquismo qué le hubiera gustado hacer en su juventud y da una lección a los que piensan que aquellos años fueron "muy buenos"

Un hombre habla de la represión del franquismo en 'Lo que no hiciste'.

Un hombre que vivió el franquismo ha arrasado en redes sociales por su respuesta sobre qué le hubiera gustado hacer en su juventud y que no pudo hacer, dando una lección a los españoles que piensan que aquellos años de dictadura fueron "muy buenos".

La encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del pasado mes de octubre sigue dando que hablar después de las preocupantes respuestas de muchos españoles. Un 21,3% de los encuestados, según el citado estudio, considera que los años del franquismo fueron "buenos o muy buenos para España".

Por otro lado, un 17,3% considera que el actual gobierno democrático es peor que la dictadura franquista. En su momento, llamó la atención que un casi 20% de los jóvenes españoles, de entre 18 y 24 años, consideraron que la dictadura fue "buena" o "muy buena", a pesar de no haberla vivido.

En ese sentido, la importancia de la respuesta de este hombre jubilado, de nombre desconocido, que ha contestado firme y contundente para el creador de contenido que se hace llamar 'Lo que no hiciste'. Lo que le hubiera gustado hacer es "vivir sin represión".

Una lección a los amantes de la dictadura

El hombre ha recordado que vivió "30 años de dictadura y nos prohibían, de todo, mucha represión". Además, también le hubiera gustado estudiar con beca, ya que, según cuenta, por entonces solo estudiaban "los hijos del alcalde y del secretario, los demás teníamos que trabajar".

"Tuve una infancia bastante dura, pero toda mi generación de gente trabajadora, he sabido reconducir mi vida y me he sacrificado mucho, incluso he trabajado en una multinacional después de 30 años, he sabido buscar mi camino, pero con muy poquitas ayudas", ha rematado.

Una ola de reacciones

Las reacciones de los usuarios de TikTok han surgido sin dudar para responder a lo que ha dicho este hombre, suscribiendo todas y cada una de las palabras.