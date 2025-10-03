El mensaje de esta pancarta vista en la manifestación de Zaragoza en defensa de la Flotilla no deja de compartirse

Una pancarta vista en Zaragoza durante la manifestación que se hizo este jueves en defensa de la Flotilla de la Libertad, que había sido detenida por las fuerzas israelíes al intentar tratar de romper el bloqueo con el objetivo de llevar ayuda humanitaria al golpeado pueblo Palestino de la Franja de Gaza.

En total y según datos facilitados por Delegación del Gobierno, más de 2.500 personas se reunieron contra los ataques y el bloqueo de Israel contra población civil en dos concentraciones que comenzaron separadas en el centro de Zaragoza, pero que acabaron juntas.

Una de ellas tuvo su inicio frente al Paraninfo y la otra salió desde la plaza de España para acabar juntándose en la plaza del Pilar, donde ambas entidades convocantes leyeron un manifiesto contra el genocidio.

En redes sociales se difundió una imagen de una pancarta que lucía un reivindicativo pero aclamado mensaje gracias a la foto que tomó el usuario Mariano Navarro, conocido en esta red social como @repicatrompo.

"Tú que lloraste al ver La vida es bella y La lista de Schindler. Tú, que te crees revolucionario en redes sociales, pero te burlas de una flotilla de civiles frente a una potencia nuclear. Tú, que desde el sofá te ríes de quién arriesga su vida para que una niña coma. El peligro no es solo Israel, el peligro también eres tú", se puede leer en este cartel que sostiene la mujer.

El tuit de Navarro, en menos de medio día, ya había superado las 300.000 reproducciones y la cifra de 29.000 me gusta. También ha sido compartido más de 8.000 veces y ha recibido varios centenares de respuestas, la inmensa mayoría aplaudiendo la proclama que había escrito.

Las manifestaciones en favor del pueblo palestino y en defensa de los integrantes de la flotilla se han visto en toda España, desde Madrid y Barcelona hasta ciudades más pequeñas de todo el país. Además, también se han hecho por toda Europa.