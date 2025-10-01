Israel intercepta la Global Sumud Flotilla a 70 millas de la costa de Gaza: todo lo que se sabe

La Marina de Israel ha interceptado la Global Sumud Flotilla a una distancia de 70 millas náuticas de las costas de Gaza. La operación militar que Israel ya había confirmado en caso de que los barcos humanitarios no se detuvieran, ha comenzado este miércoles alrededor de las 20:40 hora local (una menos en la España peninsular) y se está desarrollando desde entonces.

Un número indeterminado de embarcaciones militares, alrededor de 20 según los tripulantes, han intervenido para cortar el paso a las decenas de barcos que integran la flotilla humanitaria. Con salida de Barcelona y otros puntos de Europa hace ya semanas, el contingente ha ido acercándose a Gaza con cargamentos de alimentos y medicinas para la población gazatí.

El primero en sufrir la interceptación de Israel ha sido el 'Alma', como han denunciado Arlin Medrano, una de las integrantes de la amplia tripulación internacional, compuesta por centenares de activistas, entre ellos alrededor de 40 españoles.

En un mensaje compartido por el Ministerio de Exteriores israelí se observa a una responsable de la Marina advertir a la flotilla de que están entrando en una zona "bajo bloqueo" y que si quieren entregar la ayuda humanitaria lo hagan por las "vías establecidas".

A esto ha respondido el portavoz de la GSF alegando que el bloqueo israelí es "ilegal" y que rechazaban dar marcha atrás, tras lo que se ha procedido a interceptar el paso de la flotilla, en un largo proceso para vigilar el contenido de los barcos y sus tripulaciones.

Varios testimonios de los integrantes de la flotilla han explicado a RTVE y en sus redes que las tropas israelíes han llegado a abordar algunas embarcaciones, mientras que escoltan y rodean a otras, sin llegar a notificarse acciones violentas por el momento.

El choque se daba por seguro. Un mensaje enviado una hora antes y publicado en las redes de la Global Sumud Flotilla advertía de la llegada "inminente" de un comando naval israelí. Tras detallar los primeros problemas con la señal del GPS dentro de la flotilla, sus integrantes lanzaban un S.O.S. preventivo: "¡Vigilen a las personas a bordo, contacten con sus embajadas y exijan a su gobierno que deje de permitir los crímenes de Israel".

Durante la noche del martes y la mañana de este miércoles, la tripulación de la GSF denunció los ataques "intimidatorios" por parte de Israel, que ha venido exigiendo la detención del colectivo.