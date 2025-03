Mario Vaquerizo dice de Broncano algo que no se ha dicho todavía en España

Mario Vaquerizo ha estado en A las bravas, el programa de Raúl Pérez en la SER, y ha hablado, de nuevo, de por qué no va a La Resistencia, el programa de David Broncano en las noches de TVE.

Cuando el presentador le pregunta a Vaquerizo por una definición de Broncano dice algo poco común: "Ni chus ni mus". Poco común porque si algo tiene el conductor de La Revuelta es que no deja a nadie indiferente.

También le ha preguntado qué será lo primero, si cortarse el pelo o ir al programa de Broncano. "Que me llamen. Que me dejen ir", ha dicho él. Ha vuelto a contar que no interesa: "Están en su bien, entiendo el derecho de admisión. En cada casa va quien quiere el jefe".

Ha añadido a esta historia que llamó su discográfica al programa para promocionar su nuevo disco en TVE y allí le dijeron que no interesaba: "Cada patrón manda". Como buen imitador, Raúl Pérez le ha hecho con la voz de Broncano las clásicas preguntas del dinero en el banco y el sexo.

"En el banco tengo muchísimo dinero. Follar ya he follado demasiado y ahora me dedico a tener dinero y pisos", ha dicho el cantante de Nancys Rubias.