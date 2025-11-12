Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El nadador David Meca dice a qué partido ha votado en más ocasiones: "Yo voto según las personas"
Virales

Virales

El nadador David Meca dice a qué partido ha votado en más ocasiones: "Yo voto según las personas"

El exitoso nadador ha concedido una entrevista a 'El Mundo'.

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
El exnadador David Meca, tras hacer el reto de fugarse de Alcatraz por el 25 aniversario de la primera vez.Imagen cedida por David Meca

El nadador David Meca ha concedido una entrevista al diario El Mundo en la que ha hablado de su faceta como empresario y como conferenciante dando charlas a empresarios acerca del esfuerzo y del sacrificio. Bien lo sabe él que ha cruzado nadando el Canal de la Mancha. 

Ha hablado el deportista de su labor como personaje público porque era su forma de dar a conocer una faceta como la suya, por eso solía ir a todos los programas de televisión de la época, como El Grand Prix o Furor, donde lo llamaban para concursar. 

Sobre la cuestión política ha mostrado su desencanto como los políticos actuales y ha puesto en valor la labor de dos de ellos: Rita Barberá y Albert Rivera, al que reconoce haber votado en más de una ocasión. 

"Creo que todos estamos desilusionados, yo ya no me caso con ningún político, no me gustan sus ideas. Si te soy sincero, echo de menos a Ciudadanos y me da mucha pena que ya no esté un partido que ayudaba a ciertas causas sociales y también a los empresarios que querían invertir", ha señalado. 

Sobre por qué le gustaba el partido de Albert Rivera, que ha dejado de existir prácticamente en toda España, ha afirmado que porque no eran extremistas: "Tampoco me he querido mojar nunca porque yo voto según las personas".

Ha reconocido Meca que ha votado "a gente que ha sido muy cuestionada y criticada": "A Rita Barberá no la voté porque no era valenciano, pero me encantaba esa mujer. He votado sobre todo a Albert Rivera porque era nadador y era buen amigo". 

Por último ha defendido la labor de los empresarios españoles "se llame Juan Roig, Amancio Ortega o cualquier otro": "En este país se trata mal a los empresarios porque no admitimos a la gente que tiene ambición, triunfa y gana dinero. Yo me he formado como arquitecto en Estados Unidos y allí se admira a todo el que triunfa, aquí parece que tenemos que ocultar que te van bien las cosas". 

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 