El nadador David Meca dice a qué partido ha votado en más ocasiones: "Yo voto según las personas"

El exnadador David Meca, tras hacer el reto de fugarse de Alcatraz por el 25 aniversario de la primera vez.

El nadador David Meca ha concedido una entrevista al diario El Mundo en la que ha hablado de su faceta como empresario y como conferenciante dando charlas a empresarios acerca del esfuerzo y del sacrificio. Bien lo sabe él que ha cruzado nadando el Canal de la Mancha.

Ha hablado el deportista de su labor como personaje público porque era su forma de dar a conocer una faceta como la suya, por eso solía ir a todos los programas de televisión de la época, como El Grand Prix o Furor, donde lo llamaban para concursar.

Sobre la cuestión política ha mostrado su desencanto como los políticos actuales y ha puesto en valor la labor de dos de ellos: Rita Barberá y Albert Rivera, al que reconoce haber votado en más de una ocasión.

"Creo que todos estamos desilusionados, yo ya no me caso con ningún político, no me gustan sus ideas. Si te soy sincero, echo de menos a Ciudadanos y me da mucha pena que ya no esté un partido que ayudaba a ciertas causas sociales y también a los empresarios que querían invertir", ha señalado.

Sobre por qué le gustaba el partido de Albert Rivera, que ha dejado de existir prácticamente en toda España, ha afirmado que porque no eran extremistas: "Tampoco me he querido mojar nunca porque yo voto según las personas".

Ha reconocido Meca que ha votado "a gente que ha sido muy cuestionada y criticada": "A Rita Barberá no la voté porque no era valenciano, pero me encantaba esa mujer. He votado sobre todo a Albert Rivera porque era nadador y era buen amigo".

Por último ha defendido la labor de los empresarios españoles "se llame Juan Roig, Amancio Ortega o cualquier otro": "En este país se trata mal a los empresarios porque no admitimos a la gente que tiene ambición, triunfa y gana dinero. Yo me he formado como arquitecto en Estados Unidos y allí se admira a todo el que triunfa, aquí parece que tenemos que ocultar que te van bien las cosas".