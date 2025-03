El nutricionista Pablo Ojeda señala cuál es "el peor alimento que puedes tomar": está en casi todas las casas

El popular nutricionista Pablo Ojeda ha señalado cuál es el alimento que él siempre cita cuando le preguntan cuál es lo peor, lo más insano, que podemos tomar.

"Muchas veces se le tiene mucho miedo a la grasa, se le tiene miedo a los carbohidratos, se le tiene miedo al colesterol, pero yo creo que realmente el azúcar en exceso es el peor", ha señalado en una intervención en Las mañanas de Kiss.

"De hecho, alguna vez he comentado que, para mí, que te preguntan: ¿Cuál es el peor alimento? ¿Qué es lo peor que puedes tomar? Yo siempre digo que los refrescos azucarados", asevera.

"Pero, ¿qué sucede? Que muchas veces nos ponemos a leer las etiquetillas de los productos a ver si lleva azúcar y muchas veces la palabra azúcar no aparece por ningún lado y tú dices: hombre, ancha es Castilla. Como esto no tiene azúcar me voy a tomar el triple". lamenta.

Ojeda avisa de que hay maneras de camuflar azúcar con otros nombres que no son azúcar: "Existen aproximadamente entre 50 y 60 nombres diferentes para al azúcar no llamarle azúcar. Por ejemplo, azúcar moreno, sirope de arce, sirope de ágave, panela, sirope de glucosa, maltitol, dextrosa... y aunque ponga miel o ponga azúcar integral, o azúcar moreno, sigue siendo azúcar.