El original regalo que le ha hecho un párroco español al papa León XIV 

Una curiosa imagen del Papa León XIV ha dado la vuelta a España tras ser compartida por el sacerdote zamorano Héctor Galán Calvo, que le hizo entrega el pasado viernes de un regalo de lo más llamativo y original.

Galán Calvo, que encabezó una comitiva para saludar de forma privada al pontífice, decidió llevarle a Robert Francis Prevost, su nombre original previo a su nombramiento como papa, una foto enmarcada de la señal "León, 14km" que se encuentra en la carretera nacional N-630, entre las ciudades de Zamora y de León, y que marca la distancia que queda hasta la capital leonesa.

La instantánea ha llegado a X gracias a que la ha compartido la agencia de noticias relacionada con la cobertura papal Rome Reports: "León XIV posa junto con un cartel de ‘León, 14 Kilómetros’ una de las señales de tráfico que se encuentran en la Carretera Nacional 630 de España".

Además, el párroco zamorano también le hizo entrega de un jamón de la tierra, unas pastas de la zona de Sayago y el catálogo de la exposición de Las Edades del Hombre que alberga actualmente la Catedral.

Desde la empresa de pastas Productos Villar Almeida compartieron las imágenes de Galán Calvo con la caja y afirmaron estar "muy orgullosos de que nuestros productos lleguen a lugares en el extranjero". "Muchas gracias a @hectorgalancalvo por tu labor y por hacer posible que su Santidad pueda probar productos de Sayago y Zamora", le agradecieron.

Una imagen que ya se hizo viral

Nada más saliera la fumata blanca de la chimenea de la Capilla Sixtina con la que se anunció el sucesor del papa Francisco, todas las preguntabas iban dirigidas a saber el nombre del nuevo pontífice. Cuando se conoció que había sido bautizado como León XIV, la señal ya se hizo viral en España.

Muchos usuarios, especialmente los de la zona de León, compartieron esa imagen tanto de Google Maps como tomada de forma propia, para bromear con que ellos vivían en la carretera que daba nombre al papa.