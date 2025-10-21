El PP valenciano de Mazón quiere hacer estadísticas para españoles y extranjeros e Iñaki López saca su lado más afilado

Carlos Mazón y la polémica van de la mano desde hace mucho tiempo. Pero no sólo se le asocian problemas por la gestión de la DANA, su tardía aparición el día del temporal o su respuesta posterior. Esta vez, el jaleo tiene que ver con una propuesta en materia de inmigración que el PP ha "comprado" a Vox.

En las últimas horas, el presidente de la Comunidad Valenciana ha dado a conocer su apoyo a la idea de Vox de realizar estadísticas 'segmentadas' a españoles y a migrantes para extraer las posibles diferencias por segmentos poblacionales según el origen. Algo que el PP nacional acepta y que el Gobierno ha tildado rápidamente de "racista".

A las críticas se ha sumado Iñaki López, presentador del magazine Más Vale Tarde (laSexta). Visiblemente indignado, y yendo más allá de la ironía que le caracteriza, el presentador vasco ha dedicado varias reflexiones al nuevo 'plan' que avala la Comunidad Valenciana.

Para Iñaki López "es curioso lo del PP, que quiere marcar agenda propia en inmigración y no hace sino comprar las banderas de Vox". Al respecto de Mazón, apunta que "quiere comprar" las tesis de que los inmigrantes donan menos sangre o aportan menos a la sociedad.

"Pero lo hace con los migrantes latinos que vienen a trabajar, no con los jubilados alemanes", ha añadido de inmediato, criticando el enfoque 'sesgado' del estudio lanzado por el PP.

Antes de llevarlo a la mesa de debate de Más Vale Tarde, le ha dado continuidad la también presentadora Cristina Pardo. Pero su respuesta ha dicho mucho más con el gesto que con las palabras, especialmente cuando ha hecho una mueca de absoluto desagrado tras decir que "a ver hasta dónde llega esta propuesta más...".

Iñaki López se guardaba la puntilla y volviendo a su ironía ha recomendado hacer otra "encuesta", la de "cuál ha sido el partido que ha tenido más corrupción... ahora que está el juicio de la Gürtel".