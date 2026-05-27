El prestigioso magistrado y experto en cooperación judicial González Vega dice lo que de verdad podría incriminar a Zapatero

El magistrado y experto en cooperación judicial internacional Ignacio González Vega es uno de los especialistas que más apariciones televisivas está teniendo para explicar todo lo que está aconteciendo alrededor de la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por el caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra.

De nuevo estuvo este martes en La noche en 24 Horas, que dirige el periodista Xabier Fortes, y explicó de forma muy detallada lo que realmente puede incriminar al exdirigente socialista en el caso.

"Lo que incriminará al señor Zapatero no es ni la agenda en sí ni el dinero, sino el análisis que se haga de las diferentes agendas, no solamente la del señor Martínez (en referencia al empresario Julio Martínez), sino también las que pueda tener el señor Zapatero", aseguró.

González Vega, además, añadió que a esas agendas "hay que unir como diligencia de investigación, que se ha acordado por el auto del señor Calama, el análisis de la documentación intervenida en la entrada de registro en el despacho del señor Zapatero, como también se ha librado alguna comisión rogatoria a un país extranjero".

"Con toda esa información que suministren los análisis, más la comisión rogatoria y la documentación, se extraerá una información que será muy interesante para poder apuntalar los indicios que hay en ese auto o, en su caso, descartarlos", remató González Vega, sentenciando que "eso es en lo que consisten las dirigencias de investigación".

La explicación del auto

Además, el experto insistió en que "en esas 88 hojas se han resumido los miles de folios que componen los diferentes atestados" y explicó que ese auto tiene dos caras de la moneda.

"Lo que recoge ese auto es simplemente, por un lado, que los hechos que revisten caracteres de delito son interesantes, y por otro, que se acompañan los indicios que hay contra Zapatero", argumentó.

Sin embargo, apostilló que "esos indicios de criminalidad son suficientes, que no consistentes, para que se pueda abrir el procedimiento judicial y se pueda judicializar la investigación". "No son suficientes para abrir el juicio oral y mucho menos para dictaminar una sentencia condenatoria", remató.