120 ataques de Israel y 31 muertos: el alto el fuego en Líbano no es más que un papel

Columnas de humo se elevan desde el sur del Líbano tras los ataques israelíes, vistas desde Nabatieh, Líbano, 25 de mayo de 2026.

Israel bombardeó Líbano con más de 120 ataques aéreos el martes, en uno de los días de bombardeos más intensos de las últimas semanas, según fuentes de seguridad libanesas citadas por Reuters. Con las horas, retirados los cascotes, se sabe que mataron al menos a 31 personas, en lo que supone el día más mortífero desde que se pactó un alto el fuego entre las partes, el pasado abril.

La andanada coincide con el anuncio del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de que sus fuerzas armadas intensificarían sus operaciones en el país vecino.

Los bombardeos pusieron a prueba el alto el fuego anunciado el 16 de abril, cuyo objetivo era detener los combates entre Israel y el grupo armado libanés Hezbolá. Además, Irán afirmó que Estados Unidos había violado una tregua al atacar el sur de Irán. Fuentes de seguridad libanesas informaron a Reuters que los ataques israelíes se registraron en el sur y el este de Líbano el martes.

El Ministerio de Salud libanés informó que los ataques israelíes de las últimas horas habían causado la muerte de 31 personas y dejado 40 heridos, según publicó la agencia estatal de noticias NNA a primera hora del miércoles. Añadió que 14 personas murieron en la ciudad de Burj al-Shamali, en el sur de Líbano, entre ellas dos niños y tres mujeres.

Algunos ataques impactaron cerca del Castillo de Beaufort, una fortaleza de casi 900 años de antigüedad en el sur del Líbano, que la UNESCO ha descrito como uno de los ejemplos mejor conservados de castillos medievales en la región. Al menos tres ataques también impactaron cerca del mayor embalse de agua del Líbano, la presa de Qaraoun, en el este del país, según informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano.

En un comunicado emitido el martes, Netanyahu afirmó que el ejército israelí "está operando con un gran contingente sobre el terreno, capturando y controlando zonas". "Estamos fortificando la franja de seguridad para proteger a las comunidades del norte", declaró, en referencia a la zona de seguridad autoproclamada y ocupada por tropas israelíes a varios kilómetros dentro del territorio libanés.

Hezbolá va a por los tanques

Dos fuentes informaron, además, el martes que el ejército israelí había extendido sus operaciones terrestres en el sur del Líbano más allá de la zona de seguridad, pero no proporcionaron más detalles sobre el alcance del avance más allá de la llamada Línea Amarilla.

Esa línea, distinta de la llamada "Línea Azul" demarcada por la ONU que delimita la frontera entre Líbano e Israel tras la retirada israelí en el año 2000, forma parte de una zona de amortiguación propuesta que se extiende entre 5 y 10 kilómetros (3 y 6 millas) hacia el sur de Líbano.

El Ejército israelí ordenó a los residentes que no regresaran a decenas de aldeas en la zona, y sus tropas han estado destruyendo viviendas en el área. Un oficial militar israelí declaró que el ejército estaba "operando de manera selectiva más allá de la Línea de Defensa Avanzada para eliminar amenazas directas contra los ciudadanos del Estado de Israel" y los soldados israelíes, "de acuerdo con las directivas del estamento político".

Netanyahu afirmó el lunes que Israel intensificaría sus ataques contra Hezbolá, mientras que un funcionario estadounidense declaró que el grupo respaldado por Irán había ignorado las advertencias para que cesara los ataques que ponían en riesgo las negociaciones para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Hezbolá, de su lado, declaró el martes haber atacado con drones explosivos, cohetes y artillería a las fuerzas y tanques israelíes que avanzaban hacia la ciudad libanesa de Zawtar al-Sharqiya, en el sur del país.

El Ministerio de Salud libanés informó que, al 26 de mayo, el saldo acumulado de víctimas de la ofensiva israelí desde el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al inicio de la guerra con Irán, ascendía a 3.213 muertos y 9.737 heridos. El ejército israelí declaró que diez de sus soldados habían muerto desde el alto el fuego del 16 de abril, seis de ellos a causa de los drones explosivos de Hezbolá. La Organización Mundial de la Salud ha indicado que al menos 608 personas han muerto en Líbano en ataques israelíes desde la tregua. Hezbolá no ha publicado cifras sobre sus propias bajas.

Acusaciones de Irán

Y todo esto ocurre cuando Irán declaró el martes que EEUU violó el alto el fuego al atacar objetivos cerca del disputado estrecho de Ormuz, lo que podría complicar los esfuerzos para poner fin a la guerra, que incluyen la paz en Líbano.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán afirmó que los ataques estadounidenses en la provincia de Hormozgan, al sur del país, donde los medios iraníes informaron de explosiones a primera hora del martes, representaron una "grave violación" del frágil alto el fuego vigente desde hace casi siete semanas. Estados Unidos declaró que sus ataques fueron de carácter defensivo, dirigidos contra emplazamientos de misiles y embarcaciones que intentaban colocar minas.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que podría tomar "unos días" negociar un acuerdo para detener el conflicto, después de que ambas partes hubieran indicado previamente avances en un acuerdo inicial que pondría fin a las hostilidades y reanudaría el tráfico marítimo a través del estrecho. Ese acuerdo inicial otorgaría a los negociadores 60 días para abordar cuestiones más complejas, incluido el programa nuclear iraní.

Los medios iraníes informaron que los negociadores del país habían estado presionando para que el memorando incluyera la liberación de miles de millones de dólares en activos congelados.