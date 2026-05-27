Lo que le cobran a dos adultos y dos bebés por consumir en la mesa tiene desconcertados a muchos

El activista Jesús Soriano, conocido en redes sociales como Soycamarero, que lucha en favor de los derechos de los trabajadores de la hostelería y denuncia las malas prácticas tanto detrás como delante de la barra, ha publicado la cuenta que le trajeron a unos clientes en un restaurante.

El cliente en cuestión le escribió por mensaje privado para denunciar lo que les habían cobrado solo por sentarlos a la mesa. Su queja llega por el alto precio, teniendo en cuenta que eran dos adultos y dos bebés.

La cuenta de este restaurante, situado en Huelva, ascendía a 183,50 euros. Habían pedido una botella de agua de cristal que costaba 4,50 euros y cinco copas de vino por un total de 20 euros, cuatro euros por copa, es decir, 50 céntimos menos que una botella de agua. Además, un plato de almejas a 35 euros y un plato de gamba blanca a 40, además de un combinado a ocho euros.

3 euros por persona... contando dos bebés

Cabe destacar que la cuenta inicial era de 191,50 euros, pero por un descuento de ocho euros por causa desconocida acabaron pagando menos. Lo que ha sorprendido es lo que les han cobrado por comensal, a pesar de que de las cuatro personas, dos eran bebés: 12 euros en total, a tres euros por persona.

En cuestión de minutos, el vídeo de TikTok se ha llenado de comentarios de usuarios completamente desconcertados: "Y luego que por qué la gente prefiere ir a un McDonalds". El usuario Fernando ha ido a contracorriente y para él ha sido una cuenta "bastante clara": "Si la consumición la haces en la barra, te cuesta 12 euros menos".

"Para que no tengas dudas, puedes comer en la barra o en una mesa, pero en mesa te cobran 12 euros por el servicio, me parece justo", ha rematado el usuario, que no ha recibido respuesta por el momento.

Otros se han sorprendido con el precio: "4,50 euros el agua, pa' que vuelvas" y "si le cobran eso por un agua, supongo que está en una zona cara". Otros simplemente ven una fácil solución: "No vuelvas más y punto".

¿Se puede cobrar por servicio en un restaurante?

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) indica que cobrar un suplemento por consumir en mesa o en terraza es una práctica legal siempre y cuando "hayan informado con antelación del importe, indicándolo en la carta y en el establecimiento". Además de que el concepto debe aparecer reflejado en la cuenta de turno, como es el caso que ha presentado SoyCamarero. Siempre que se respeten estos puntos, es legal.

Por otro lado, no es legal cobrar un suplemento en concepto de cubierto o servicio, a no ser que haya una normativa autonómica específica que sí lo permita, aunque se debe informar en un sitio visible. La ley deja claro que "el servicio debe estar ya incluido en el precio".