Preguntan a Leire Martínez en México por la polémica de Ayuso y poco le basta para dejar las cosas claras

La cantante Leire Martínez se encuentra en México con motivo del tour de Historias de aquella niña, su primer álbum en solitario. Allí ha sido preguntada por el polémico viaje de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, a tierras mexicanas, que provocó un revuelo tras sus choques con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y sus partidarios.

"Ayuso representa a una parte de la sociedad española, no a toda. En concreto, yo te diría que a mí no me representa y no suscribo ni comparto sus opiniones acerca de México, ni de Hernán Cortés...", ha defendido con contundencia en una rueda de prensa del tour, recogida por TVNotas.

Y ha añadido que "negar lo que fue una conquista en ese contexto, tal y como era la sociedad, tanto española como la de aquí, de aquel momento, negar las violaciones, las torturas, las muertes, creo que no fueron amigables". Hablar de que la conquista "fue amigable", cree que "no responde a la verdad ni a la realidad de lo que ocurriera".

"Ni lo comparto ni lo suscribo"

Todo lo que dijo Ayuso en su viaje a México es para Leire Martínez algo que "no comparto ni suscribo": "En el sentir de la verdad de cada uno... Cada uno tendrá que ver si considera que lo que ha dicho es merecedor de disculpa o no. Como yo no comparto lo que dijo, sí creo que estuvo feo y que se debería disculpar".

Eso sí, ha hecho un matiz: "Ella tendrá que decir qué es lo que considera que tiene que hacer".

La vuelta de 'La Oreja de Van Gogh'

Por otro lado, también ha hablado sobre La Oreja de Van Gogh y la vuelta de Amaia Montero a los escenarios con el grupo: "Han sido 17 años en la banda, por lo tanto nunca tendré problema en hablar de eso, soy una persona que se emociona y que no le tiene miedo ni vergüenza a mostrarme emocionada públicamente".

"El otro día en Argentina coincidía que yo me tenía que subir a un escenario y que a la vez en España La Oreja de Van Gogh arrancaba otra vez la gira. Por supuesto que me emocioné, La Oreja es mi vida", ha rematado.

¿Qué dijo Ayuso en México?

Ayuso dividió a México tras visitar el país. Participo en un encuentro llamado Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés en el que ensalzó el mestizaje y la figura de Hernán Cortés.

Afirmó que en Madrid es aquella ciudad que tiene "a muchos malinches en el metro, en la calle, en los colegios" y que por eso se siente "profundamente orgullosa de ver a México y el resto de países hispanoamericanos que formamos parte de este gran proyecto en esos pequeños rincones de Madrid".

"Somos parte de una misma familia, con un idioma, una religión y unos valores compartidos desde hace cinco siglos. Hay quienes quieren renegar de ello, incluso encontrar en el pasado respuestas y quizás excusas a los problemas de hoy, pero donde unos ven problemas, otros vemos oportunidades", defendió la presidenta madrileña.