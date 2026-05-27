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Francia da una lección a España con el teletrabajo: un gran estudio oficial confirma que aumenta la eficacia pero esconde una trampa para las mujeres
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Francia da una lección a España con el teletrabajo: un gran estudio oficial confirma que aumenta la eficacia pero esconde una trampa para las mujeres

Aporta flexibilidad, pero también contribuye a un reparto desigual de los cuidados en casa.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Descripción general de una mujer trabajando desde casa en un ordenador de la oficina.
Una mujer teletrabajando desde el salón de su casa.Getty Images

Desde que la pandemia vació oficinas y convirtió el salón de casa en un improvisado despacho, el teletrabajo ha dejado de ser un privilegio reservado a unas pocas empresas tecnológicas para convertirse en una pieza clave del mercado laboral. Lo que comenzó como una solución de emergencia ha terminado abriendo un debate mucho más profundo sobre productividad, conciliación y calidad de vida.

Ahora, Francia vuelve a poner el foco sobre esta transformación laboral y desmonta uno de los argumentos más repetidos acerca del regreso obligatorio a la oficina: el teletrabajo no solo no hunde la productividad, sino que puede mejorarla. Sin embargo, la investigación también revela que esa flexibilidad puede acabar traduciéndose en una doble carga para miles de mujeres, que siguen asumiendo gran parte de las tareas domésticas y de cuidados.

El estudio, publicado por el Insee junto con la estadística del Ministerio de Trabajo, concluye que, en las empresas no financieras y excluyendo las inmobiliarias, subir en 10 puntos porcentuales la proporción de teletrabajadores se asocia con un aumento de entre 0,7 y 1 punto en el crecimiento de la productividad entre 2019 y 2022. Una cifra que refleja una mejora real y medible cuando el trabajo a distancia se integra de forma estable en el modelo de empresa.

Más autonomía, pero más trabajo

El propio Insee apunta como claves del salto a una mejor coordinación interna, una organización más eficaz y a la reducción de espacio de oficina. Eso sí, el estudio también marca un límite claro, y es que cuando el teletrabajo supera aproximadamente el 20% o el 25% de la plantilla, la ventaja de productividad se rebaja, probablemente debido a "la aparición de mayores costes de coordinación cuando muchos empleados teletrabajan".

La otra cara del teletrabajo es que contribuye a un reparto desigual de los cuidados en casa. La OCDE advierte que las mujeres que teletrabajan suelen tener una cobertura menor de políticas de apoyo que los hombres, y que trabajar desde casa puede traducirse en una caída de productividad para ellas por el aumento de responsabilidades de cuidado infantil. En otras palabras, el teletrabajo puede dar más autonomía, pero también puede trasladar parte del trabajo doméstico a la jornada laboral de las mujeres y alargarla de forma silenciosa.

En España, el teletrabajo sigue creciendo, pero no tan rápido como en otros países. Según el INE, en el primer trimestre de 2025 el 20% de los empleados teletrabajaba de forma regular, el 37,4% de las empresas de 10 o más trabajadores ofrecía esta modalidad, y la media era de 2,4 días de teletrabajo por semana. El dato refuerza que el trabajo remoto ya no es una rareza, pero todavía está lejos de estar bien repartido entre sectores y perfiles profesionales. 

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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