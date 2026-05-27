Yolanda Ramos describe a Gabriel Rufián de una forma que ni el propio político es capaz de ver venir

La actriz y humorista Yolanda Ramos estuvo este martes en el programa Cara al show de Marc Giró en laSexta -también acudieron las actrices Inma Cuesta y Anna Castillo- y sorprendió a todo el mundo al confesar que le atraía y al hacer una descripción del político catalán de esas que se pueden decir que son cuanto menos llamativas.

Todo comenzó con Ramos diciendo que había ido muy afrancesada porque le gustaba. Ahí es cuando reconoció que le gustaba Rufián: "Me gusta Rufián también. No te lo estoy diciendo en broma".

Su confesión pilló desprevenido al propio Giró, que solo pudo reírse. Entonces, Ramos le preguntó por el partido político al que pertenecía y el presentador le comentó que a ERC.

En ese momento fue cuando Ramos le hizo esa llamativa descripción: "No me acordaba porque me he fijado solo en su físico, no en su interior, pero me gusta su cara como de hawaiana. A mí un ojo achinado me encanta, como Richard Gere. Se ríen y parece que tengan algo dentro".

Giró intentó cambiar el tema de conversación diciéndole que luego volverían y que quería cerrar el anterior, que tenía que ver con la aplicación de Pinterest. Sin embargo, rápidamente Ramos le dijo que buscaba cerrar el asunto de Rufián y que si se trataba de celos.

"¿Qué quieres saber de Rufián?", le preguntó el humorista catalán a la entrevistada. Ella le respondió que si estaba en Pinterest, provocando las risas de nuevo de Giró. "Te lo digo de verdad, mí me gustaba del panorama nacional", insistió Ramos.

El presentador finalmente le preguntó que a qué nivel le gustaba y ella respondió bromeando con que "para ponérmelo en el salón de casa". "Yo saldría con él", concluyó admitiendo, a lo que Giró cerró con un "yo también". reconociendo.