Las alarmantes palabras de Haakon de Noruega sobre su mujer, Mette-Marit de Noruega

Haakon de Noruega y Mette-Marit de Noruega con un respirador en el balcón del palacio real de Oslo en el Día Nacional de Noruega 2026

Haakon de Noruega no tiene miedo de enfrentarse a la prensa, y eso que no debe resultarle cómodo hacerlo si pensamos en la cantidad de problemas que inundan a la familia real noruega. Pese a ello, de vez en cuando contesta a las preguntas de los medios cuando considera.

Así, tras entregar Premio Abel 2026 al matemático alemán Gerd Faltings en el auditorio de la Universidad de Oslo, el príncipe heredero se paró con la prensa congregada para ofrecer algunos detalles, principalmente sobre el estado de salud de su mujer.

Mette-Marit de Noruega con un respirador en el Día Nacional de Noruega 2026 Per Ole Hagen/Getty Images

"La princesa heredera está gravemente enferma, y creo que su estado ha empeorado un poco últimamente. Estoy preocupado por su salud. Usa oxígeno a diario, y eso le ayuda un poco", señaló sobre la fibrosis pulmonar que padece Mette-Marit de Noruega desde 2018 y que se agravó a lo largo de 2025. Por ello, no cree que vaya a viajar a Canadá, Estados Unidos o México para el Mundial para apoyar a su país.

Preguntado por la posibilidad de un trasplante de pulmón para la princesa, algo que la casa real noruega mencionó que se valoraba realizar, Haakon de Noruega contestó que "depende de los médicos, es una cuestión médica. Ellos son quienes deciden cuándo debe hacerse, cuándo es el momento adecuado. Pero creo que últimamente ha empeorado mucho, por desgracia".

Orgulloso de sus ancianos padres

Aunque no se habló de su tía Astrid, la princesa más anciana del mundo y todavía en activo, que permanece ingresada por una insuficiencia cardíaca, sí lo hizo de sus ancianos padres y de sus jóvenes hijos.

Los reyes Harald y Sonia de Noruega, los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit de Noruega y su hijo Sverre Magnus en el balcón del palacio real de Oslo en el Día Nacional 2026 Per Ole Hagen/Getty Images

De Harald y Sonia de Noruega dijo que le "parece impresionante cómo el Rey y la Reina siguen desempeñando sus funciones oficiales. Y creo que hacen mucho más de lo que uno podría esperar. Estoy impresionado y me siento orgulloso de ellos".

Los reyes Harald y Sonia, que en 2027 cumplirán 90 años, siguen adelante con su agenda oficial pese a su avanzada edad y a algunos sustos en su salud. Harald V fue hospitalizado en febrero de 2026 por una infección cuando se encontraba de vacaciones en Tenerife. Afortunadamente se recuperó.

Harald y Sonia de Noruega en el balcón del palacio real de Oslo en el Día Nacional de Noruega 2026 MISC

En cuanto a la reina Sonia, que tiene mucha mejor salud y movilidad que su marido, ha causado baja al haber sufrido una insuficiencia cardíaca que no ha requerido hospitalización, pero sí reposo. Por ello, mientras su hijo realizaba estas declaraciones, en las que añadió que había visitado a su madre el día anterior, ella descansaba en palacio mientras el rey Harald se fue solo a una gira oficial por el condado de Vestland.

La gran ayuda de su hijo Sverre Magnus

Sobre sus hijos, la princesa Ingrid Alexandra, que estudia en Sydney, y el príncipe Sverre Magnus, que tras vivir una temporada en Italia ha vuelto a casa, comentó que han sido de gran ayuda en estos meses. Además, añadió que hay que dar tiempo y oportunidades a su hijo menor –que no es el heredero- para que encuentre su propio camino en la vida.

Sverre Magnus de Noruega en Asker en el Día Nacional de Noruega 2026 Getty Images

Mientras tanto, Magnus va a seguir echando una mano con la agenda y se le va a ver en el tradicional partido de fútbol en Skaugum al que solía acudir la familia del príncipe heredero al completo. Sin embargo, este año causan baja Mette-Marit, parece que debido a su enfermedad, y su hija Ingrid Alexandra, que no puede volver de Australia en esta época del año.

Sus palabras sobre Epstein

No evitó el tema Epstein, una losa que cayó sobre Mette-Marit para terminar de hundirla cuando ya estaba muy tocada. En ese sentido, el príncipe heredero manifestó que su mujer estaba "interesada en aclarar su relación y contacto con Epstein. Creo que lo hizo bien en esa entrevista", en referencia a la conferencia que concedió a NRK para tratar de que el escándalo surgido tras aparecer unas mil veces en los archivos de Epstein revelados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos no fuera a más.

"Hubo situaciones en las que ella sintió que tal vez él no la apreciaba realmente. Luego hubo gente que se acercó a ella y le dijeron que él no era buena persona", comentó el heredero, que en relación a aquel incidente entre Mette-Marit y Epstein que le hizo ver su verdadera cara, señaló que aunque no dará detalles sobre lo que pasó, ella le llamó y recuerda bien la conversación.

Haakon y Mette-Marit de Noruega en el recibimiento a los reyes de Bélgica por su visita de Estado a Noruega Photonews via Getty Images

"No era una situación tan grave como para que sintiéramos la necesidad de contactar con la escolta policial". Eso sí, expresó que "en cuanto al caso Epstein, podemos hacer algo con respecto a nuestras rutinas y que se puedan revisar". Señalando así que deben ser más cuidadosos.

"Me enteré de los graves crímenes de Epstein al mismo tiempo que la mayoría, en 2018 o 2019. Pero también conocía a varias personas a las que apreciaba y respetaba que lo conocían", declaró también Haakon de Noruega en esta rueda de prensa con la que ha intentado mostrarse cercano y obtener comprensión de un país que sigue apoyando mayoritariamente la monarquía, pero que ya no confía tanto en su familia real como solía hacer.