Josie, experto en moda, afirma que hay un error en el sumario de la Policía sobre Zapatero: nadie se había percatado

Una de las frases más repetidas en las redes sociales después de tanta actualidad política es que "España no te la acabas". En los últimos días se está hablando en todas las tertulias de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias en el Caso Plus Ultra.

Este lunes, los medios de comunicación se hicieron con el auto de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) donde la Policía Nacional ha incluido fotos de diversas joyas, relojes, pulseras y brazaletes hallados en una caja fuerte situada en el despacho del expresidente del Gobierno.

Según habría explicado la secretaria del exmandatario socialista, estos objetos pertenecerían a la "herencia" de Sonsoles Espinosa, esposa de Zapatero, además de incluir "obsequios recibidos durante viajes" ha señalado la secretaría.

Ahora, Josie, diseñador, experto en moda y autor de los vestidos de las Campanadas de Cristina Pedroche, ha salido a desmentir a la UDEF en X porque, según él, hay un error en el auto.

Error con los relojes

El estilista se ha fijado de que en el informe hay apuntados dos relojes que serían de marca Omega y no Certina, como pone en los folios: "Estos relojes de #zapatero plateados no son Certina, sino dos modelos de Andrew Grima para OMEGA… Amo ese modelo y es inconfundible".

En los comentarios le han preguntado por un posible precio y ha respondido que depende y que "ojalá los vendan" porque no hay muchos relojes en tan buen estado como lo de Zapatero.

Otro usuario le ha dicho que "sería una fantasía pensar que Sonsoles los compro por indicación de Elena Benarroch" a lo que el estilista ha dicho que no cree porque cuando Grima los sacó "Elena tendría 10 años": "Lo que sí le vendió es la colección de ámbar de Felipe Gonzalez que es increíble y también zapatos de Steiger preciosos o cashmere de Canessa… Elena es calidad y amo".

Por último, sobre el mismo tema, otro usuario ha dicho: Pues la verdad que los del grupo de la UDEF @policia han estado ahí un poco torpes, porque solo con poner la fotos de los relojes en Google Lens, ya te pone que son de Omega. De hecho en Wallapop hay un anuncio en el que se vende uno de esos relojes Omega por 2500€".