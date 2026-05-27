Triunfa al enseñar la respuesta que le ha dado su tutora del TFG después de enviárselo por primera vez ya entero

La llegada del mes de mayo viene acompañada de exámenes finales en los diferentes cursos, las entregas de trabajos o las correcciones de profesores. También los últimos intercambios de correos electrónicos entre alumnos y docentes para resolver dudas y terminar de aclarar las cuestiones finales.

Todo ello conlleva que en muchas ocasiones se hagan virales estas anécdotas educativas en redes sociales gracias a que los propios estudiantes y profesores las comparten y en plataformas como X (antigua Twitter), Instagram o TikTok acumulan miles de compartidos y de me gusta.

En las últimas horas ha sido la tuitera Emma la que ha publicado un vídeo de la dirigente del PSOE en Andalucía y exvicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, para resumir cómo están siendo las respuestas de su profesora del Trabajo Final de Grado a cada cosa que propone.

Tal y como ha mostrado en un claro tono de humor, las respuesta de su docente son todas negativas. Para mostrarlo, ha difundido un vídeo con varios cortes de un mitin de Montero durante la campaña de las últimas elecciones andaluzas en los que únicamente decía "me opongo, me opongo, me opongo".

La respuesta a este TFG

A este mensaje han contestado otros muchos alumnos que han contado sus experiencias con sus tutores, aunque ha sido Lucía, una joven conocida como @painsofgrow, la que ha enseñado la respuesta que ha tenido con ella su profesora. "La mía después de no haberle hablado en todo el cuatrimestre y mandárselo entero a días de la entrega. La amo", ha escrito.

En el pantallazo que ha adjuntado se puede leer el siguiente mensaje de su tutora: "Buenas noches, Lucía! Ya he reservado tu TFG. Es interesante y está muy bien redactado. Apenas he tenido que corregirte, solo alguna que otra errata ortográfica. De contendido, como verás en el documento que te adjunto con las correcciones, únicamente te aconsejo la eliminación de un apartado, dado que su contenido resulta repetitivo".

En las pocas horas que lleva en la red ya ha superado las 64.000 visualizaciones y ha recibido más de un millar de me gusta.