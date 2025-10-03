El primer gesto que tuvo Carlos Alcaraz al ganar Tokio cobra todavía más sentido tras su última foto

No hay quién pare sobre una pista de tenis ahora mismo a Carlos Alcaraz. El tenista español ganó este martes el título en el Abierto de Tokio en la que fue su novena final consecutiva y su octavo trofeo de una temporada que, como dijo el propio tenista, ha sido la mejor de toda su vida.

Alcaraz se impuso al estadounidense Taylor Fritz por la vía rápida y, nada más certificar la victoria, se fue abrazar con su banquillo para celebrar el título. El primero con el que se fundió en un fuerte abrazo fue su fisioterapeuta, Juanjo Moreno, antes de después compartir el momento con su hermano, su padre o su manager.

El papel de Moreno en su triunfo en el Abierto de Tokio ha sido fundamental, ya que Alcaraz se lesionó el tobillo izquierdo durante el partido de primera ronda contra el argentino Sebastián Báez. Desde entonces, el murciano ha tenido que ir sobrellevando la lesión, aunque solo ha cedido un set, en semifinales contra el noruego Kasper Ruud.

"Ha sido duro para ser honesto, tenía un día y medio para recuperarme lo mejor que podía, pero lo voy a volver a decir, tengo al mejor fisio del mundo en el que confío el 100%. Sin él, nada de esto habría sido posible", afirmó Alcaraz nada más ganar el torneo.

De hecho, este jueves Alcaraz ha publicado una serie de fotos en su perfil de Instagram y en una de ellas ha mostrado la inflamación y el vendaje que llevaba en su tobillo izquierdo en comparación al derecho, dejando más que claro que sin el papel de este preparador murciano, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y en Fisioterapia, no habría ganado el torneo con esta contundencia. Y el abrazo que se dieron ambos cobra un significado especial.

Moreno también ha querido dedicar unas palabras a Alcaraz en su perfil de Instagram: "Hemos atravesado dificultades que pusieron a prueba nuestra capacidad de adaptación, y justamente en esos momentos se demuestra la verdadera fortaleza: transformar la presión en aprendizaje y crecimiento".

"Gracias Carlitos Alcaraz por tus palabras el otro día y por tu esfuerzo diario con mi trabajo, tu compromiso me impulsa a ser mejor Fisio-Preparador Físico cada día 🫶. Como bien respalda la ciencia del rendimiento, los mayores progresos no surgen solo del talento, sino de la resiliencia compartida, la cooperación y la capacidad de ajustar el cuerpo y la mente a superar los retos que se nos pongan por delante, siempre Alcaraz", afirmó el preparador.