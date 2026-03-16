Antón Losada da la principal razón por la que el PSOE ha mejorado sus resultados: "Es la madre de todas las diferencias"

El politólogo Antón Losada ha explicado en la Cadena SER durante el especial de este domingo por las elecciones de Castilla y León cuál es la principal lectura que debería tomar el PSOE de esta cita con las urnas, después de los fracasos en las elecciones de Aragón y de Extremadura.

La candidatura de Carlos Martínez ha dado la vuelta a las principales encuestas previas a estos comicios, que vaticinaban que podría perder entre dos y cuatro procuradores. El PSOE directamente no ha perdido ninguno y ha ganado dos pasando de los 28 a los 30 diputados.

"El PSOE tengo esa sensación de que no está muerto, creo que nadie le debe dar por muerto, pero la lectura que debería sacar el PSOE es por qué ha obtenido estos resultados y qué ha hecho diferente a lo que hizo en Aragón y Extremadura", ha afirmado Losado.

Entonces, el experto ha dado la clave: "La principal diferencia, que es la madre de todas las diferencias, es ofrecer algo más que parar a la extrema derecha. Ofrecer un discurso potente y una política en materia de política exterior, es decir, una diferenciación clara y que el electorado vea que no es lo mismo que gobierne A o B".

"Que un elemento tan importante como la política exterior, que cada vez más es política nacional porque el impacto es directo y acaba en nuestros surtidores de gasolina, marca una diferencia clara y es una propuesta política que al votante de izquierdas le pueda gustar", ha destacado, respecto al posicionamiento del "no a la guerra" que ha comandado el PSOE a nivel interncional.

El balance en la derecha

Losada también ha descrito lo que ha pasado en el espectro de la derecha con estas elecciones y ha comentado que "Vox va a seguir enganchado con el PP en tira tú, tiro yo, tira tú y tiro yo".

"Vox tiene más incentivos todavía de visibilizar los éxitos y los logros con el PP y no veo al PP en la disposición de cambiar el ritmo y el debate político y de introducir en su programa más cosas que no sea meter a Pedro Sánchez en el cárcel. Tengo esa sensación y más con las andaluzas tan cerca", ha subrayado.