El rock de 'Kitai' vuelve con la voz femenina de Kenya: "Está dando una personalidad al proyecto que nos está flipando"
Entrevista a la banda madrileña, que regresa a los escenarios este viernes en Valladolid tras más de un año de parón. Lo hace con Kenya Saiz como nueva vocalista.
En febrero de 2024 la banda de rock madrileña Kitai anunció un parón ya que Álex, el cantante que había dado voz a la banda durante 10 años, dejaba el grupo. Durante un año Deivhook, Fabio y Edu, los otros tres integrantes que la componían, mantuvieron la incertidumbre en sus fans de si iban o regresar o no… hasta que en febrero dieron la noticia. Volvían.
Con una publicación en redes anunciaron su regreso, pero lo hicieron con un cambio de 180º. Kenya Saiz, que tenía su proyecto en México, se había convertido en la nueva vocalista y habían incorporado la segunda voz en Deivhook. A la vez y a pesar de estas novedades querían mantener la que siempre ha sido su identidad: el rock and roll. Y el primer single de esta nueva etapa, Hasta que duela la noche, lo confirmó desde un primer momento y fue toda una declaración de intenciones de lo que venía.
Este viernes, más de seis meses después de esa publicación, Kitai vuelve a los escenarios para presentar su nuevo disco, el quinto y primero de esta nueva etapa, en una gira por salas que le va a llevar hasta tocar con Molotov en México. La primera parada es Valladolid, en la sala Desierto rojo, pero durante los próximos meses van a recorrer León, Burgos, Zaragoza, Valencia, Barcelona o Madrid. También tocarán en festivales porque, como dicen Kenya (voz), Deivhook (batería y voz) y Fabio (bajo) en una entrevista con El HuffPost -Edu no pudo asistir-, la idea es "tocar todo lo que se pueda y más".
¿Qué tal estáis antes de presentar esta nueva versión de Kitai?
Fabio: Hemos estado trabajando y ensayando y tenemos unas ganas, unos nervios y una ilusión que hacía muchísimo tiempo que no sentíamos.
Deivhook: No sé si es por la etapa, por la llegada de Kenia o por lo que sea, pero como que sentimos que en ese primer concierto de la gira va a ser algo muy bonito que vamos a vivir solo una vez los cuatro y todo el que venga a la sala. Son unas mariposas de nuevo que hacía mucho tiempo que nos sentíamos. Hemos hecho cosas, pero ahora se siente renovado y fresco.
Kenya: Nos morimos de ganas. Los artistas somos gente con ansiedad por hacer las cosas y porque llegue y en realidad es que las cosas tienen su proceso. Hemos estado a tope preparándolo y nos morimos de ganas porque llegara la gira. Ha sido un reto encajarnos los cuatro. Al final, ellos llevan juntos más de diez años con sus cosas, con su manera de trabajar y yo con la mía y hemos tenido que encajar las cosas, nuestros curros y nuestra vida en general en esta etapa tan intensa y de tanto trabajo. El pre de grabar el disco, escribirlo, preparar la gira y todo lo que estamos haciendo es una locura, ha sido un trabajazo, pero a pesar del cansancio nos morimos de ganas cortar la cinta y empezar a tocarlo y a disfrutarlo.
Para el que no os conozca de nada, ¿cómo os describirías?
Deivhook: Somos rock, sudor, guitarrero y, al fin y al cabo, rock and roll con todo lo que ello conlleva. Somos una banda de directo, siempre lo hemos sido así, para el que no nos conociese de antes, y lo seguiríamos siendo. Yo creo que esa es la mejor definición. También somos sencillos porque todo lo que ves es lo que hay y somos, como dice la canción de Arde Bogotá, adrenalina y rock and roll.
Kenya: Nuestro show va a ser muy energético y yo creo que la gente tiene que venir con zapatillas cómodas y a pasárselo bien porque va a ser una fiesta.
¿Hay que ir preparados para el pogo?
Deivhook: La pregunta nos ofende y si no lo provocaremos. Va a haber hasta pogo de chicas también, que Kenya va a innovar.
En Instagram vuestra cuenta empieza de cero, ¿significa un reinicio total, una especie de Kitai 2.0 o una mezcla?
Deivhook: El otro día nos preguntaban precisamente por las influencias del disco nuevo y la mayor influencia ha sido nosotros mismos. Realmente el hecho de borrar Instagram es un poco una estrategia de marketing, pero en el fondo el hecho, por ejemplo, de no cambiarnos el nombre de la banda o no empezar con un nombre nuevo, a pesar de todos los cambios la idea es seguir siendo lo que somos, que es rock and roll.
Los obreros del rock, que siempre os han dicho.
Deivhook: Eso es. Lo de redes es más una estrategia de marketing, pero en las canciones sigue habiendo esa esencia de riff, bajo, batería y de todo ese canallismo, rabia y picaresca de las letras. Todo eso lo mantenemos porque, a pesar de todo, seguimos siendo Kitai. Queremos empezar la gira para demostrar que seguimos siendo los de siempre.
Kenya: La respuesta corta es un poco sí, es un poco un reinicio. Es como cuando actualizas el sistema operativo, que sigue siendo tu ordenador, pero igual funciona de otra manera y esperas que sea mejor. Creo que una de las cosas que van a ocurrir en este disco es que, y yo creo personalmente que lo hemos conseguido, es que sigue sonando a Kitai a pesar de haber cosas nuevas. Evidentemente cuando cambias cosas y elementos internos, incluso maneras de trabajar, hay cosas que cambian, pero creo que la esencia permanece y que toda esa fortaleza que ya tenía Kitai sigue estando y creo que eso es muy bueno.
Habéis publicado ya tres canciones de esta nueva etapa, ¿cómo han sido las reacciones de la gente?
Fabio: La verdad es que yo creo que en nuestra historia como que no habíamos tenido tanto feedback positivo. No sé la razón y espero pensar que es porque realmente a la gente le gusta mucho la movida, pero sí que estábamos un poco más preparados para recibir críticas por el cambio y tener una vocalista femenina, pero no, se ha abrazado muy bien a Kenya y estamos súper contentos.
¿Este buen arranque os da más vértigo por las expectativas ya creadas?
Deivhook: Yo creo que no. Estamos los cuatro muy tranquilos, sobre todo porque estamos contentos con lo que estamos haciendo. Ha sido una etapa complicada y extraña, pero lo más importante es que estamos disfrutándola y ahora que empezamos a tocarla en directo, creo que va a ser el culmen de este disfrute, así que en ese sentido no tenemos miedo y sabemos que no se puede gustar a todo el mundo. Además, nosotros siempre lo comentamos, pero la entrada de Kenya al principio hasta a nosotros nos costó verlo y a base de lanzar canciones, nos vamos convenciendo poco a poco. Todas las críticas están siendo muy buenas y aunque siempre hay algún comentario negativo porque nunca llueve a gusto de todos, pero estamos haciendo lo que nos gusta y disfrutando.
Kenya: Y que el trabajo está hecho. Cuando ya sabes que le estás poniendo un 100%, todo lo que venga de fuera ya no está en tu mano. En tu mano está hacerlo lo mejor posible y trabajar duro, que creo que en esto es lo que estamos haciendo. Entonces, eso que yo creo que nos genera a los cuatro una cierta tranquilidad.
Durante este año largo sin Kitai activo, ¿hubo algún momento en el que el proyecto Kitai pudiera cerrarse?
Fabio: Creo que esa pregunta se la preguntas a cualquier artista y te va a responder con un sí en la versión corta. Inherente al artista, o al músico, está todo el rato la pregunta y la autocuestión de si estoy haciendo lo que me gusta, si vale la pena, etc. Te las haces independientemente de que el proyecto te vaya ahora mejor, ahora peor y claro que se nos ha pasado por la cabeza decir si paramos, pero siempre hemos encontrado algún motivo que nos ha resuelto esa duda y ha sido más la pregunta de por qué te estás preguntando esto si te encanta hacerlo que otra cosa. Es lo que más nos llena a todos los que estamos aquí de hacer en la vida y si no tuviésemos el grupo nuestra vida sería como un cambio súper radical.
¿Cómo surge el fichaje de Kenya?
Deivhook: Ella era amiga de antes. Tenía y tiene su proyecto allí en México y muchas veces cuando hemos ido allí de gira hemos coincidido, ha tocado con nosotros, hemos salido de fiesta y la relación que teníamos con ella era ya de mucho tiempo antes. Sí que es verdad que salió como una opción al principio cuando nos pasó todo, pero dimos muchos rodeos hasta que al final volvimos a caer en ella. No era algo premeditado porque a nosotros mismos al principio nos costó verlo. De hecho, probamos maquetas con ella y con más gente y dimos ese paso porque al final era un cambio de chip que refrescaba el proyecto. Además, para nosotros el punto clave fue el cambio de nueva agencia. Cuando entramos a trabajar con Hook y con Manuel Notario me acuerdo de enseñarle las maquetas con la voz de Kenya sin haberle decido que habíamos metido a una cantante chica y él llamarme a los dos días diciéndome que era buenismo. Ahí es como que nosotros mismos nos autoconvencimos.
Kenya: Yo los conozco, sabía por lo que estaban pasando y lo viví desde fuera y un poco desde dentro también. Al principio me tantearon, luego cambiaron y dieron como un volantazo hacia otro lado y a los meses fue cuando yo, estando aquí en España, me acerqué al local y me grabé un par de maquetas y me volví a ir. En el momento en el que hubo un poco esa reacción también alrededor de ellos fue cuando me volvió a llamar Deivhook. Para mí el hecho de que ellos hicieran un poco la reflexión de ‘joder, nos ha costado verlo’ me fue importante porque cuando dieron el volantazo tuve un pellizquito de pensar que habían sentido miedo de meter a una tía. Tuve una llamada con Deivhook en la que me fue muy sincero y eso es un valor incalculable. Me dijo que al principio se acojonaron y no supieron verlo, pero que querían que estuviera dentro. Para mí esto fue lo que me empujó a currar con ellos y entrar en el proyecto. A veces las cosas se dan de esa manera y ya está.
Otra novedad es que tu Deivhook, además de batería, también eres vocalista. ¿Eso era como una alternativa por si no encontrabais nada convincente o por unir una voz masculina a la de Kenya?
Deivhook: Fue parte del proceso. Sí que es verdad que en el anterior disco, en No somos tu puta banda de pop, ya hay varias canciones donde ya me sumaba a la voz y era algo que, independientemente de todo lo que pasó al proyecto, se iba añadiendo. Ahora, cuando vemos que el anterior cantante decide marcharse y en un acto natural de querer empujar como sea el proyecto, la propia composición empuja a querer sumarte ahí. Luego con la entrada de Kenia es una mezcla bastante explosiva curiosamente las voces encajaron muy bien. Ella tiene unas tesituras muy arriba, la mía muy abajo y la combinación es preciosa y algo que no estaba planeado.
Kenya: Creo que lo hemos descubierto haciéndolo y creo que mola un montón, porque que es algo que tampoco hace mucha gente. Igual en un grupo de chicos cantan dos, pero es cierto que muchas veces o no te das cuenta o no hay un cambio tan grande como cuando cantamos Deivhook y yo. Enriquece mucho.
Dentro de la escena española es complicado encontrar grupos como el vuestro. Aparecen más con una mujer tocando en un instrumento, pero no tanto siendo la vocalista y el resto hombres, ¿eso os lo han dicho?
Deivhook: Es algo que tampoco está hecho queriendo, pero Kenya tiene mucha personalidad y potencia en la voz, que eso también le da un toque. Se me ocurre La La Love You, donde la voz principal es el chico y en nuestro caso es al revés. El caso es que ya te digo que surgió así de forma natural, nos encantó y decidimos ir hacia delante y ahora está dando esta personalidad al proyecto que nos está flipando, la verdad.
En todo momento os están comparando con Linkin Park. ¿Os esperabais esa vinculación tan inmediata?
Kenya: Sí, yo sí. Tampoco hay muchas más referencias y ha sido todo en el mismo año. A mí me buscaron ellos y luego ocurrió lo de Linkin Park justo en ese proceso y es normal que nos comparen con ellos.
Fabio: Tuvimos esa conversación porque fue justo que estábamos haciendo el cambio y salió lo de Linkin Park y dijimos que nos iban a comparar, pero nos gustó mucho y estamos felices de que nos comparen con ellos.
Kenya: Es un proceso parecido también el de ellos porque es grupo muy consolidado, con una identidad marcada y de repente un cambio así, no hay tanta gente y tantas bandas que lo hagan. Al final creo que cuando intentas reemplazar un hueco que queda vacío, lo fácil es ir a buscar a alguien que ocupe ese puesto y no arriesgarte a algo tan distinto porque, como todo lo distinto. Estaba preparada para que me dieran caña, pero me he llevado a una grata sorpresa (se ríe).
Kenya, ¿tú como mujer tienes la sensación de que cuesta hacerse un hueco en la música en España siendo una banda de mujeres o con rostro principal femenino?
Kenya: Creo que sí, los números hablan. Cuando haces una reflexión así solamente tienes que mirar los números. La primera reflexión que hice en la primera llamada con Deiv fue esa. Pensé que si entraba en Kitai podríamos dar ese golpe encima de la mesa porque la gente, por lo menos, nos va a mirar a ver qué está pasando. No hay grupos con los que compararnos y no hay prácticamente cabezas de cartel y siento que Kitai tiene esa fuerza suficiente como para cambiar. Siempre ha sido así de decir, ‘ay, tocas como una chica’ o cosas parecidas que poco a poco se han ido eliminando del lenguaje, pero hasta hace nada pasaba.
Yo iba a clases de guitarra de pequeña y era como, ¿qué haces tocando la guitarra eléctrica? Era como un poco locura. Sí que siento que el haber entrado en un grupo como Kitai se suma un poco a esa fuerza de dejar de polarizar las cosas de grupos de chicos y grupos de chicas. Al final lo que mola y lo que tenemos que buscar en este mundo tan polarizado es justamente los puntos de unión e intentar trabajar juntos por algo que es justo. Es una oportunidad en general para todos y yo estoy muy contenta. Espero que esto llegue y que Kitai forme parte de ese cambio.
Y para terminar ¿cómo os describís cada uno y cómo os veis en un año?
Fabio: A ver, Kenia, que es la nueva incorporación, tiene un poquito más de objetividad que nosotros y siempre han dicho que somos muy diferentes entre nosotros tres. Entonces, yo creo que cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, tenemos nuestro carácter y nuestra movida en la cabeza, pero creo que nos compenetramos súper guay y que, sobre todo, esto lo hablo por Edu, por Deivhook y por mí, que con el tiempo hemos aprendido a cuidarnos y a intentar respetar la forma de ser de los demás, a pesar de que siempre acabas teniendo algún roce o lo que sea. Y dentro de un año me veo haciendo lo mismo y componiendo muchas canciones sin parar.
Deivhook: Sintetizo un poco lo de Fab y lo externalizo ya también a Kenia. Definiría ahora a Kitai como con esperanza, con ilusión y con frescura y en un año espero que todo esto no solo siga sino que se haya multiplicado, que seguro que va a ser así.
Kenya: En un año vamos a recoger los frutos de todo lo que estamos haciendo, trabajando y espero que estemos tocando mucho.