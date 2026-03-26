Así ha reaccionado Arcadi Espada a los que pensaron un instante que él era el nuevo ministro de Hacienda: señala de quién ha sido el primer mensaje

El periodista español Arcadi Espada (68 años) ha reaccionado al nombramiento del nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, que sustituirá en el cargo a María Jesús Montero, quien encabecará al PSOE en Andalucía ante las próximas elecciones autonómicas el 17 de mayo.

Lo ha anunciado Pedro Sánchez en una comparecencia que ha iniciado sobre las 18:18 horas, describiendo a España, economista, gestor público y figura del socialismo valenciano: "Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, cuenta con un máster en Dirección y Gestión Pública y con una dilatada trayectoria al servicio del Estado como miembro de varios ministerios, también como conseller de Política Territorial y como conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana".

"Es una persona, en consecuencia, recta, inteligente, comprometida, que dará continuidad al buen hacer de María Jesús Montero", ha defendido. Por ello, se ha mostrado convencido de que, junto a Carlos Cuerpo, ayudará a mantener a España en la "senda de transformación y responsabilidad fiscal y prosperidad por la que venimos avanzando desde hace años".

Por lo tanto, ha comentado que el perfil de este gobierno cuenta con "experiencia, integridad, solvencia técnica y coherencia".

Así ha reaccionado Arcadi Espada

Durante unos minutos, el nombre de Arcadi Espada ha circulado por redes sociales ante una breve confusión de que haya sido él el nombrado nuevo ministro de Hacienda por tener el mismo nombre y un apellido muy parecido a Arcadi España. La lectura rápida convirtió "España" en "Espada".

Arcadi España ha escrito una columna en El Mundo, titulada "El nuevo ministro de Hacienda" en la que describe cómo ha sido su reacción y quién ha sido el primero en mandarle un mensaje por ello, sorprendiendo mucho.

"Qué mal momento he pasado, por si se equivocaba", ha escrito el periodista. Después, revelaba: "Pero a pesar de todo, debo atender a los medios. El primer mensaje ha sido el de la productora de Más de uno, el programa de Carlos Alsina, que acaba de escribirme: Enhorabuena, lo primero. Me pregunta Carlos si podríamos tener mañana un pinchazo telefónico contigo a eso de las 8.45/9.00. Gracias".

"¡Por supuesto que sí! Por fin vuelvo donde Alsina. Y con todos los honores", ha rematado.