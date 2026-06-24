Emilio Delgado no da crédito a lo que dice Margallo del Gobierno de Mussolini y de Pedro Sánchez: "Qué delirio te lleva a comparar..."

Choque dialéctico en Todo es mentira entre el político de Más Madrid Emilio Delgado y el exministro García Margallo, que ha tenido a bien decir que prefiere el gobierno de Mussolini que el de Pedro Sánchez.

Ha afirmado Margallo en el programa de Risto Mejide en Cuatro que Mussolini "fue elegido por el parlamento italiano". "Qué delirio te lleva a comparar este gobierno con el de Mussolini", le ha espetado Delgado.

Y ojo a Margallo, que ha afirmado que "me parece mejor el de Mussolini". Poco después, Delgado ha puesto el foco en dónde cree que está realmente el problema de la democracia en España y en el mundo.

Para Delgado, el peligro está en oligarcas tecnológicos como Elon Musk o la empresa Palantir "que hacen que Rockefeller parezca un muerto de hambre y que están financiando una ola reaccionaria".

En esa ola reaccionaria financiada por gente como Musk ha metido al líder de Vox, Santiago Abascal, al que ha acusado de colaborar para convertir a España "en una colonia" y para "reconfigurar el marco de relaciones sociales que hemos tenido en los últimos 50 años".

Esto pasa por una menor regulación y por menos derechos sociales para los trabajadores: "Venir aquí, quedarse con nuestros recursos naturales e instalar sus centros de datos en una nueva forma de colonización".

"Eso es un peligro para la democracia. Un peligro para la democracia es que salga el poder judicial a manifestarse contra leyes que no están escritas y contra eso no te he oído decir ni media", le ha dicho a Margallo.

También ha criticado que los fiscales se reúnan con Feijóo para decirle que prefieren un gobierno de derechos: "Eso me parecen peligros para la democracia. Comparar el gobierno de España, como lo has hecho, con una dictadura fascista".

Por último ha señalado que esta es una dictadura rara porque el supuesto dictador tiene a su mujer, a su hermano y a su Fiscal General imputados por el poder judicial: "No conozco dictaduras en las que eso pase".