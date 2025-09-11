En agosto pide cita para el médico en Madrid, le dan para el 10 de septiembre y flipa cuando llega al centro de salud

Cientos de comentarios ha dejado la publicación en X de una persona que ha contado lo que le ha ocurrido al ir a un centro de salud dentro de la Comunidad de Madrid después de haber tardado bastante en conseguir una cita.

Según ha explicado, pidió cita para el médico el 12 de agosto y le dieron casi para un mes después. Lo curioso es que cuando ha llegado al lugar se ha encontrado que no había nadie, por lo que no entiende que hayan tardado tanto en darle una fecha.

"Comunidad de Madrid, pido cita el 12 de agosto y me la dan para hoy 10 de septiembre primer hueco disponible. Llegas al centro de salud y está así ¿ explicación?", ha escrito en X.