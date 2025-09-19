En la comunidad no se pueden creer lo que dice un vecino del WiFi: le responden un cartel tremebundo

Los carteles que los vecinos colocan en la comunidad de vecinos suelen dar que hablar en redes sociales. Bien por el mensaje o bien por la forma de decirlo, estos carteles suelen viralizarse en redes gracias a Líos de Vecinos.

En muchas ocasiones, estos carteles suelen provocar verdaderas trifulcas en los edificios y hasta tiene que intervenir la policía para poner orden.

"Por favor, desconectad el wifi de casa por la noche. Ganaremos todos en salud. Tu estimado vecino", reza el vecino en cuestión en un folio escrito en mayúsculas y en rojo, que se vea bien el mensaje.

Y claro, la respuesta de otro vecino no se ha hecho esperar: "Alguien está un poco cú-cú". Junto al texto, una imagen en el que sale una imagen conspiranoica diciendo que las ondas son peligrosas.

Por supuesto, el WiFi no mata ni causa daños en la salud y lo confirman decenas de estudios y expertos en salud pública. Las ondas de este aparato tienen radio de baja energía que se consideran inofensivas.

En los comentarios muchos no dan crédito y otros explican de forma gráfica qué es lo que hay que hacer con los que dicen que las ondas del WiFi pueden hacer enfermar o que directamente matan.

"Y bajo ese razonamiento, ¿por el día no mata?", dice un usuario. Otro añade: "El meme perfecto para esta gente es este". Junto a una imagen que señala que lo que hay que hacer es ignorar este tipo de mensajes.

Otro añade en claro tono de broma: "Pues tiene toda la razón yo tengo toda la casa forrada de papel de aluminio para hacer una jaula de Faraday y así no que no me afecten las ondas del wifi".

"Eso se arregla con unas velitas aromáticas", comenta otro también en el mismo de tono de humor sobre el asunto.