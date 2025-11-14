Un estadounidense reconoce ser escéptico del partido de la NFL en Madrid, pero le basta un día para cambiar de opinión

La llegada de la NFL a Madrid ha traído de la mano la visita a la capital de España de decenas de periodistas, representantes y aficionados estadounidenses que han decidido disfrutar del histórico encuentro entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, que se disputará este domingo a las 15:30 en el estadio Santiago Bernabéu.

La ciudad se ha volcado con el evento y desde este jueves y hasta el día del partido se van a realizar diferentes actividades distribuidas por toda la capital, que van a ir desde partidos de la NFL Academy hasta la posibilidad de hacerse fotografías con tres cascos gigantes de la NFL.

Por ejemplo, para apoyar a los Miami Dolphins se han organizado eventos gratuitos en la Plaza de España a través de una fan zone y en el Collins Irish Tavern, mientras que los Washington Commanders organizarán dos encuentros con aficionados, que serán el viernes 14 en The Irish Rover y el domingo 16, justo antes del partido, en el James Joyce Irish Pub.

Sin embargo, durante estos días también se están difundiendo multitud de mensajes de esos periodistas y aficionados que han aterrizado en Madrid y que se han quedado embobados con la ciudad, la gastronomía española y las costumbres de aquí.

El cambio de opinión

Uno de ellos ha sido George Carmi, que es periodista del portal Full Press NFL y que ha trabajado en la prestigiosa revista Sports Illustrated. El especialista ha reconocido que al principio era escéptico a jugar fuera de casa, pero ha acabado convenciéndose por la experiencia hasta asegurar que lo podrían repetir.

"Al principio me mostré escéptico respecto a estos partidos fuera de EEUU de la NFL, pero sin duda es una gran experiencia sumergirse en otro país mientras ves a tu equipo favorito. Espero que los Commanders lo vuelvan a hacer en unos años", ha escrito el comunicador.

Además, ha compartido cuatro fotos en las que se pueden ver la Catedral de la Almudena, una tapa de jamón serrano y otra de champiñones rellenos, así que como un café con leche.