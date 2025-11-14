Un estadounidense reconoce ser escéptico del partido de la NFL en Madrid, pero le basta un día para cambiar de opinión
Ha sido un periodista el que lo ha reconocido.
La llegada de la NFL a Madrid ha traído de la mano la visita a la capital de España de decenas de periodistas, representantes y aficionados estadounidenses que han decidido disfrutar del histórico encuentro entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, que se disputará este domingo a las 15:30 en el estadio Santiago Bernabéu.
La ciudad se ha volcado con el evento y desde este jueves y hasta el día del partido se van a realizar diferentes actividades distribuidas por toda la capital, que van a ir desde partidos de la NFL Academy hasta la posibilidad de hacerse fotografías con tres cascos gigantes de la NFL.
Por ejemplo, para apoyar a los Miami Dolphins se han organizado eventos gratuitos en la Plaza de España a través de una fan zone y en el Collins Irish Tavern, mientras que los Washington Commanders organizarán dos encuentros con aficionados, que serán el viernes 14 en The Irish Rover y el domingo 16, justo antes del partido, en el James Joyce Irish Pub.
Sin embargo, durante estos días también se están difundiendo multitud de mensajes de esos periodistas y aficionados que han aterrizado en Madrid y que se han quedado embobados con la ciudad, la gastronomía española y las costumbres de aquí.
El cambio de opinión
Uno de ellos ha sido George Carmi, que es periodista del portal Full Press NFL y que ha trabajado en la prestigiosa revista Sports Illustrated. El especialista ha reconocido que al principio era escéptico a jugar fuera de casa, pero ha acabado convenciéndose por la experiencia hasta asegurar que lo podrían repetir.
"Al principio me mostré escéptico respecto a estos partidos fuera de EEUU de la NFL, pero sin duda es una gran experiencia sumergirse en otro país mientras ves a tu equipo favorito. Espero que los Commanders lo vuelvan a hacer en unos años", ha escrito el comunicador.
Además, ha compartido cuatro fotos en las que se pueden ver la Catedral de la Almudena, una tapa de jamón serrano y otra de champiñones rellenos, así que como un café con leche.