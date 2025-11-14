Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un estadounidense reconoce ser escéptico del partido de la NFL en Madrid, pero le basta un día para cambiar de opinión
Virales

Virales

Un estadounidense reconoce ser escéptico del partido de la NFL en Madrid, pero le basta un día para cambiar de opinión

Ha sido un periodista el que lo ha reconocido. 

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
Terrazas en la Plaza Mayor de Madrid.
La Plaza Mayor de Madrid.Getty Images

La llegada de la NFL a Madrid ha traído de la mano la visita a la capital de España de decenas de periodistas, representantes y aficionados estadounidenses que han decidido disfrutar del histórico encuentro entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, que se disputará este domingo a las 15:30 en el estadio Santiago Bernabéu.

La ciudad se ha volcado con el evento y desde este jueves y hasta el día del partido se van a realizar diferentes actividades distribuidas por toda la capital, que van a ir desde partidos de la NFL Academy hasta la posibilidad de hacerse fotografías con tres cascos gigantes de la NFL.

Por ejemplo, para apoyar a los Miami Dolphins se han organizado eventos gratuitos en la Plaza de España a través de una fan zone y en el Collins Irish Tavern, mientras que los Washington Commanders organizarán dos encuentros con aficionados, que serán el viernes 14 en The Irish Rover y el domingo 16, justo antes del partido, en el James Joyce Irish Pub.

Sin embargo, durante estos días también se están difundiendo multitud de mensajes de esos periodistas y aficionados que han aterrizado en Madrid y que se han quedado embobados con la ciudad, la gastronomía española y las costumbres de aquí.

El cambio de opinión

Uno de ellos ha sido George Carmi, que es periodista del portal Full Press NFL y que ha trabajado en la prestigiosa revista Sports Illustrated. El especialista ha reconocido que al principio era escéptico a jugar fuera de casa, pero ha acabado convenciéndose por la experiencia hasta asegurar que lo podrían repetir.

"Al principio me mostré escéptico respecto a estos partidos fuera de EEUU de la NFL, pero sin duda es una gran experiencia sumergirse en otro país mientras ves a tu equipo favorito. Espero que los Commanders lo vuelvan a hacer en unos años", ha escrito el comunicador.

Además, ha compartido cuatro fotos en las que se pueden ver la Catedral de la Almudena, una tapa de jamón serrano y otra de champiñones rellenos, así que como un café con leche. 

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 