Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
En Francia ven lo que va a hacer Madrid con Woody Allen y no se cortan al calificar a Ayuso con una palabra rotunda
Virales

Virales

En Francia ven lo que va a hacer Madrid con Woody Allen y no se cortan al calificar a Ayuso con una palabra rotunda

Será la tercera vez que el director ruede en España.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el pasado mes de septiembre, en un viaje a Portugal.Getty Images

El diario francés Libération, fundado en 1973 por el filósofo Jean-Paul Sartre y uno de los principales periódicos del país, ha calificado con una rotunda palabra a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras ver que su Gobierno subvencionará una película de Woody Allen, ganador de cinco Oscar, con 1,5 millones de euros para atraer turismo.

La película se rodará íntegramente en la Comunidad y tendrá que llevar el nombre de Madrid en su título. El contrato para la producción del largometraje, denominada provisionalmente 'WASP 2026', tiene un valor de 1,5 millones de euros (IVA incluido) y un plazo de duración de 26 meses, según la documentación consultada por Europa Press.

El proyecto audiovisual "deberá reflejar de forma fácilmente reconocible la Comunidad de Madrid, permitiendo que un porcentaje mínimo de metraje de la obra permita la visualización de espacios y localizaciones identificables y reconocibles".

La "ultraconservadora" Ayuso 

Al ver todo ello, Libération recuerda que Madrid está presidida por la "ultraconservadora" Isabel Díaz Ayuso y asegura que la misma cantidad de dinero fue pagada por la ciudad de Barcelona por la película Vicky Cristina Barcelona, protagonizada por Penélope Cruz y estrenada en 2008.

El periódico francés dice que este verano, Allen "sorprendió al mundo al participar por videoconferencia en un festival de cine en Moscú, donde rindió un apasionado homenaje al cine soviético y anunció que con gusto filmaría su próxima producción en la capital rusa".

Un mínimo del 15%, en exteriores 

"El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, le ofreció entonces un útil recordatorio geopolítico sobre la Rusia de Vladímir Putin, un estado militarista agresor sancionado por los países occidentales", prosigue Libération, que destaca que, ahora, Allen se ha decantado por Madrid. 

Un mínimo del 15% de las escenas de la película serán en exteriores y en ellas se visualizarán espacios y lugares característicos de la ciudad de Madrid, "incluyendo al menos otra localización identificable y característica fuera de Madrid ciudad y dentro de la Comunidad de Madrid".

Tercera vez que Allen ruede en España

Será la tercera que el director neoyorquino ruede en suelo español. La más famosa, Vicky Cristina Barcelona (2008), protagonizada por Javier Bardem, Penélope Cruz y Scarlett Johansson, tiene como protagonista, cómo no, la Ciudad Condal, pero también Oviedo y Avilés. Más recientemente, se puso al frente de la cámara en Rifkin's Festival (2020), con Elena Anaya y Louis Garrel, una cinta ambientada principalmente en San Sebastián.

La presencia de nombres de ciudades en los títulos de la vasta cinematografía del director neoyorquino, con más de 50 largometrajes en su trayectoria, no es inusual. Entre ellas, además de la cinta grabada en Barcelona que permitió a Penélope Cruz alzarse con el Oscar como Mejor Actriz de Reparto en 2009, también figuran otros ejemplos como Un día lluvioso en Nueva York (2019), A Roma con amor (2012), Medianoche en París (2011) y La rosa púrpura de El Cairo (1985).

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 