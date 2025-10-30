El Gobierno de Ayuso entregará 1,5 millones a Woody Allen por rodar en Madrid una película que incluya también el nombre de la ciudad

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso patrocinará con un millón y medio de millones (IVA incluido) al director de cine y actor estadounidense, Woody Allen, para una de sus próximas producciones (denominada provisionalmente Wasp 2026). Eso sí, para la concesión de la ayuda, la comunidad ha puesto algunas condiciones, entre ellas que el título final contenga la palabra 'Madrid' y que sea rodada de forma íntegra en la comunidad.

El objetivo es promocionar el turismo en la región, según se ha podido leer en la resolución de la Dirección General de Turismo y Hostelería, a la que ha tenido acceso 'El País' y la agencia 'EFE', con fecha 24 de octubre y actualizada este jueves.

De este modo, tal y como recoge la propia resolución, la producción "deberá reflejar de forma fácilmente reconocible la Comunidad de Madrid, permitiendo que un porcentaje mínimo de metraje de la obra permita la visualización de espacios y localizaciones identificables y reconocibles".

Los pagos se realizarán en nueve partes. El primero de ellos, un 10%, se abonará cuando se haga la comunicación internacional del rodaje; el siguiente 20% cuando se realice la rueda de prensa de inicio de rodaje; otro cuando se realice la visita institucional al rodaje; y un cuarto cuando se haga oficial el título final (que deberá incluir la palabra Madrid). El resto se harán conforme avancen otras cuestiones, como la premiere, la presentación o los estrenos.

Según los datos ofrecidos por TCI Research 2017 (y que cita la propia resolución) hay "un desplazamiento del interés de los nuevos consumidores culturales hacia la industria audiovisual, con más de 80 millones de viajeros eligiendo su destino de vacaciones basándose en películas y series de televisión".

Cabe destacar que Allen (ganador de cuatro Premios Óscar), quien cumplirá los 90 años próximamente, ya ha grabado en más de una ocasión en nuestro país. De hecho, esta obra será la tercera del neoyorquino en suelo español, después de 'Vicky Cristina Barcelona' (2008) o Rifkins Festival (2020).