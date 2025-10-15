Woody Allen dice que no tiene nada que comentar sobre Gaza y Alberto San Juan le responde de una forma que lo dice todo
El director estadounidense evitó dar su opinión en 'El Intermedio'.
El actor Alberto San Juan, ganador de dos Premios Goya, ha respondido de una forma tan breve como contundente a Woody Allen después que éste, durante una entrevista en El Intermedio, no se pronunciara sobre Gaza.
El director aseguró que, a pesar de que habla mucho sobre la cultura judía en sus películas, "no podría añadir un comentario inteligente" sobre lo que está pasando en Gaza "más allá de esos clichés que empleamos cuando queremos decir que queremos poner fin a tanta brutalidad".
"Es un asunto muy complicado con posiciones muy enfrentadas desde lo emocional y sólo sabemos lo que leemos en la prensa. Un día la prensa dice una cosa y al día siguiente alguien dice lo contrario, así que no sé, no tengo nada que añadir que sea inteligente", afirmó.
"Cuando la gente me hace estas preguntas profundas sobre la vida o política o grandes cuestiones, no tengo nada que aportar", insistió Allen, que zanjó la cuestión asegurando que él es "bueno haciendo chistes". Pero luego Thais Villas insistió sobre el asunto.
"No puedo aportar una mirada inteligente"
"Es lo que te digo, no puedo aportar una mirada inteligente. Yo leo la prensa, me informo sobre el tema, y cuando la gente me hace esas preguntas sobre la vida o política o temas profundos no tengo nada que añadir", repitió.
En la Cadena Ser, Alberto San Juan no ha ocultado su decepción por esas palabras del director de cine: "El otro día me decepcionó tanto cuando Woody Allen dijo que no podía opinar sobre Gaza. Le tenía que haber dicho: '¿Y sobre el Holocausto tampoco tiene opinión usted?'.
UGT y CCOO, con Palestina
Mientras, los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), así como el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, se han concentrado este miércoles frente al Hospital Niño Jesús de Madrid para denunciar el "genocidio" que está sufriendo la población de Gaza y para exigir que se cumpla el acuerdo de paz suscrito por Israel y Hamás.