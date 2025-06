En Reino Unido ponen a España de "inesperado" ejemplo más de una década después

Europa Press via Getty Images

Balón de oxígeno a la economía española. El prestigioso medio británico Financial Times ha puesto a España de "inesperado" ejemplo por la evolución de su bono soberano, un cambio radical con respecto a años anteriores.

El artículo del Financial Times no sólo pone en valor a España; también lo hace en Italia y Grecia, tres de los 'famosos' países PIIGS (junto a Portugal e Irlanda), un acrónimo que hizo fortuna durante la gran crisis de deuda en el continente. De hecho, el artículo no lo olvida, ya que llega a afirmar que son "los antiguos focos de crisis de la eurozona".

Para el FT, los bonos soberanos de España, Italia y Grecia son los "inesperados ganadores" de las turbulencias del mercado de bonos de este año. Así, destacan lo que llaman "repunte implacable" que han experimentado los tres, pudiendo reducir en gran medida la diferencia con los costes de financiación de referencia de Alemania.

El prestigioso diario económico precisa que ese diferencial ha caído a "casi el mínimo" en más de una década.

Con respecto a España, la referencia sobre Alemania queda por debajo de los 0'6 puntos porcentuales. Otro dato positivo a ojos del FT es que la economía española se está endeudando a un coste inferior al de Francia, la segunda mayor economía de la eurozona.

En Grecia los problemas de deuda que precipitaron la gran crisis regional hace década y media han pasado a mejor vida y el diferencial ha caído a únicamente 0'7 puntos, por los 0'9 que marca Italia con respecto a Alemania.

"Los inversores han invertido masivamente en bonos del sur de Europa a pesar de la preocupación generalizada en los mercados globales por el elevado endeudamiento público, que ha impulsado al alza los rendimientos en grandes economías como Estados Unidos, el Reino Unido y Francia", apunta el periódico británico.

No todo es positivo, no obstante, porque el Financial Times también se hace eco del sentir de algunos inversores, para quienes los altos niveles de deuda en el sur de Europa conllevan la posibilidad de que la preocupación por los bonos de estos países pueda resurgir próximamente. "ya que la relación deuda/PIB se mantiene cerca o por encima del 100% del PIB en Italia, Grecia y España".