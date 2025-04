En Reino Unido resumen en una frase cómo está España: apuntan dos razones que escocerán a algunos

El prestigioso semanario británico The Economist ha destacado en un artículo que "las empresas españolas prosperan mientras las grandes economías europeas se estancan" y ha señalado dos causas principales por las que, a su juicio, eso es así.

"La energía barata y la alta inmigración son los motores del éxito", se asegura en el artículo, que apunta a que en Madrid hay "un estado de ánimo alegre y entusiasta" en contraste "con la ansiedad que se respira en Berlín o París".

The Economist da algunos datos que apoyan esa tesis. Por ejemplo, que la economía española creció un 3,2% el año pasado, casi cuatro veces la media de la eurozona, mientras que la francesa se expandió solo moderadamente y la alemana se contrajo.

"El IBEX 35 subió un 14,8%, uno de los mejores resultados entre los principales índices bursátiles europeos. El sector turístico, duramente afectado por la pandemia, recibió una cifra récord de 94 millones de visitantes en un país de 48 millones de habitantes. Se esperan 100 millones este año", prosigue.

El semanario destaca esos "dos grandes factores" que "han jugado a favor de España". "El primero es la electricidad barata, con precios casi tan bajos como los de Estados Unidos. Hace veinte años, España importaba el 50% de su electricidad. Hoy ha alcanzado un alto grado de autosuficiencia aprovechando la energía solar, eólica e hidroeléctrica", explica.

"Una segunda ventaja, según los líderes empresariales, ha sido la inmigración. En los últimos 12 años, la población española ha crecido de unos 46 millones a 49 millones; en los últimos seis años, la fuerza laboral extranjera ha aumentado en 1,2 millones. Quizás porque la mayoría de los recién llegados hablan español y tienen una cultura similar, la inmigración no ha generado las mismas tensiones políticas que en otros países", subraya The Economist, que señala que "Vox, un partido de extrema derecha, hace campaña sobre guerras culturales (por ejemplo, el aborto) en lugar de sobre el sentimiento antiinmigrante".

Ese factor, en cualquier caso, tiene una desventaja, según apunta el artículo: "Se prevé que los altos niveles de inmigración continúen, pero esto ha impulsado la demanda de vivienda, que ya supera la oferta. Decenas de miles de personas salieron a las calles de Madrid y de unas 40 ciudades más a principios de abril para exigir viviendas asequibles".

El semanario alerta, no obstante, de algunos peligros. "Una frágil coalición liderada por los socialistas no ha podido o no ha querido aprobar reformas favorables a las empresas", se dice a la vez que se destaca que las empresas españolas necesitan "impulsar la inversión y la productividad".

