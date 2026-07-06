Cazan a un conductor a 160 kilómetros por hora, da positivo en alcohol y se excusa con la policía diciendo que iba a comprar una hamburguesa para su mujer

Un radar de velocidad haciendo una foto con un muy luminoso flash en mitad de la carretera, un policía dando el alto, una excusa de lo más extraña y una sorpresa final. La película nos la imaginamos todos, porque es algo más que un clásico del día a día de autopistas, circunvalaciones y vías abiertas al tráfico de todo tipo.

Esta vez el 'protagonista' es un ciudadano francés pillado a una velocidad de 160 kilómetros por hora en Bailly-Romainvilliers, una población al este de París. Los hechos ocurrieron el pasado jueves, 3 de julio, en un control rutinario que los uniformados habían instalado en horario de noche, entre las 20:00 y las 00:00, como detalla el medio local Actu.fr.

El pico ya es de por sí alto, pero el mayor problema es que el límite de velocidad en ese tramo de la ruta RD2004 era de 90 kilómetros por hora. Por tanto, ni aunque se rebajase algo el registro de velocidad al ajustar el margen técnico del radar (bajó a 152), la multa era inevitable.

Hasta aquí no sería más que otra multa por exceso de velocidad en carretera. Sin embargo, la historia se fue complicando a raíz de que los gendarmes de Seine-et-Marne le diesen el alto al veloz conductor.

Tras comprobar sus reacciones, los policías decidieron someter al conductor a un test de alcoholemia. El resultado fue evidente: 0'9 gramos por litro de sangre, casi el doble del límite autorizado (0'5g/l) y ya por encima del umbral donde la sanción pasa a tener reproche penal (0'8). Inmediatamente, fue detenido.

Pese a su más que evidente positivo por haber bebido bastante alcohol, el conductor trató de justificar sus prisas y el haber cogido el coche bajo estado de embriaguez.

El motivo de su ansia al volante no fue otro que comprarle una hamburguesa doble con queso en una cadena de comida rápida a su esposa, que se lo había pedido instantes antes.