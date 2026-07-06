Cristiano llega al estadio para el partido contra España y la cámara capta el gesto que hace con las manos

Cristiano Ronaldo es uno de los grandes protagonistas de este lunes 6 de junio. Se disputa el partido entre Portugal y España con motivo de los octavos de final de la Copa del Mundo de 2026, que se celebra en EEUU, México y Canadá.

El astro portugués necesita muy poco para que las cámaras le enfoquen. Es uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol y está en la recta final de una carrera labrada con trabajo y recompensada con récords y títulos individuales y colectivos. Si hay un trofeo que desea con todo su corazón, ese es el Mundial con su queridísima Portugal.

Consiguió en 2016 la ansiada Eurocopa. Este partido podría ser el último de su carrera con la selección y ya muchos conocen su participación en partidos decisivos. En su llegada al AT&T Stadium (Arlington, EEUU), se bajó del autobús y llamó la atención de las cámaras inmediatamente.

El gesto de Cristiano con las manos

Ha llamado la atención —y se hablará de ello— el gesto que ha realizado en cuanto ha visto que la cámara apuntaba hacia él. Cristiano se ha tapado la cara con las manos para luego descubrirla, y se han disparado las teorías y hay una que cobra mucha fuerza.

Una de ellas es que ha imitado el gesto viral de "Where she at [Dónde está ella]" del cantante Drake, que incluyó en el videoclip Burning bridges, del álbum Iceman. Esa canción se burla de A$AP Rocky con una referencia indirecta a la cantante Rihanna.

Esta teoría cobra fuerza, pues Drake hizo ese mismo gesto durante un partido del Mundial en el que jugaba Portugal, en el momento en el que Cristiano Ronaldo marcó un tanto contra la Croacia de Luka Modric, en los dieciseisavos de final. El partido se lo llevaron los lusos tras una remontada con los goles del propio Ronaldo y Gonçalo Ramos.