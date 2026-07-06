Chloe Brimicombe, climatóloga de Oxford: "Estamos concentrando gran parte de nuestra energía y agua durante las olas de calor en refrigerar centros de datos"

La ola de calor que Europa Occidental ha experimentado recientemente ha revelado que las casas y muchos espacios públicos no están preparados para poder asumir temperaturas que alcancen o incluso superen los 40°C.

Esa situación ha reabierto el debate de si es necesario instalar de forma masiva sistemas de aire acondicionado en países como Alemania, donde solo un 6% de las viviendas cuenta con ellos, o Francia, donde la cifra se sitúa en un 24% (con un máximo del 48% en las provincias cálidas del sur y un mínimo del 10% en las más frescas del norte).

Las ventajas de tener un aire acondicionado en casa están claras. Sin embargo, tal y como recoge The Guardian, también hay inconvenientes (y no nos referimos solo a la subida de la factura de la luz). El hecho de que los sistemas de aire acondicionado expulsen aire caliente a las calles próximas puede agravar el efecto de isla de calor urbano.

Además, el incremento del consumo de energía para que los aires acondicionados funcionen aumenta tanto el riesgo de apagones como el impacto ambiental. No obstante, en ese último aspecto, cabe destacar que el impacto medioambiental del consumo energético europeo es cada vez menor, ya que en estos momentos el continente genera menos del 30% de su electricidad a través de combustibles fósiles.

En ese sentido, lo que opina Chloe Brimicombe, científica climática de la Universidad de Oxford (Inglaterra) especializada en la investigación del calor extremo, es que habría que priorizar la refrigeración de las casas sobre la refrigeración de las instalaciones a través de las que se ejecutan los modelos de inteligencia artificial (IA), los centros de datos.

"Actualmente estamos dedicando gran parte de nuestros recursos energéticos e hídricos, durante las olas de calor, a refrigerar los centros de datos", ha asegurado la experta, quien, a su vez, ha subrayado que "las vidas son más valiosas para nosotros que la IA".