Enseña sus notas de Bachillerato y se lía un debate pocas veces visto en Twitter por varios detalles

El usuario de Twitter @juanpemd_ ha provocado un gran debate en Twitter sobre el sistema educativo tras compartir en esa red social su boletín de notas de Bachillerato.

"War is over voy a llorar joder", ha escrito junto a la imagen, en la que se ve que ha logrado todo nueves y dieces en las materias hasta lograr una media total de 9,6.

Las notas son indiscutiblemente buenas y, de hecho, el profesor ha añadido un mensaje escrito a mano: "Matrícula de Honor en Bachillerato. ¡Enhorabuena!".

El debate se ha desatado por un detalle: el alumno ha conseguido esas espectaculares notas a pesar de que en el boletín se reflejan también numerosas ausencias. Por ejemplo, en Historia de España en la que ha sacado un 9, tuvo 25 faltas de asistencia.

Eso ha provocado el debate entre quienes creen que no se debería poder aprobar con tantas ausencias y quienes, al contrario, afirman que este es el más claro ejemplo de que la asistencia a clase está sobrevalorada.

"Me pasó en la universidad… trabajando en dos curros y estudiando, sacaba 9 en los exámenes y me mandaban repetir por asistencias, con la consecuencia que tenía en el precio de la matricula repetir en la universidad… Al final dos trabajos no fueron suficientes para pagar esas matriculas", señala un usuario.

"Lo peor que le ha pasado a la universidad ha sido el Plan Bolonia y su asistencia obligatoria que te trata como si fueses un crio, change my mind", añade otro.

Y uno más señala: "Sinceramente, yo voy a todas las clases porque me ayuda luego a estudiar pero realmente escuchar a un profesor leer un PDF que puedes leer tu durante casi dos horas... pufff".

Estas son otras reacciones que ha provocado el tuit: