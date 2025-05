Enseña cinco trucos para ir a la playa sin llenarse de arena y los comentarios no perdonan

La usuaria de TikTok @mirpratur ha compartido un video con cinco trucos para disfrutar de un día de playa sin llenarse de arena, y aunque muchos han agradecido las ideas, otros han respondido con sarcasmo y humor: "Si no quieres tocar la arena, ve a la piscina, hija".

En el video, la tiktoker propone un 'kit de supervivencia playero' que incluye trucos como usar una sábana bajera con mochilas en las esquinas para crear un oasis sin arena, colocar un barreño con agua para limpiarse los pies antes de entrar, proteger el móvil con una tirita en el cargador, esconder objetos importantes en una bolsa de congelados enterrada o usar una bolsa del súper con agua al final del día para limpiar los pies antes de subirse al coche.

Aunque sus ideas fueron bien recibidas por muchos —"los trucos están buenísimos", comentaba una usuaria—, no faltaron las respuestas que le daban una vuelta irónica a su propuesta: "Si no quieres tocar la arena, ve a la piscina, hija", comentó una mujer; "pero un niño con cubo jugando sin arena? Mi opinión es que hay que disfrutar de cada cosa y cada momento y un niño tiene que tener contacto con todo, porque eso también es salud y andar descalzo donde no queme la arena", escribía otro.

Más allá de las críticas, el video, que acumula más de 300 mil 'me gusta', se volvió viral y abrió el debate de si es posible disfrutar de la playa sin querer salir cubierto de arena, o si bien el encanto está, precisamente, en ensuciarse.