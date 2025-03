Enseña la comida de España que se trae a Suiza: en los comentarios no quitan ni uno

La joven creadora de contenido Sara (@sarainzurich) lleva un tiempo viviendo en Zúrich y, tras un pequeño receso en España, volvió a Suiza, pero cargada con productos típicos que se suelen comprar en su país de origen, lo que no quiere decir que sean hechos allí.

"Todo esto lo traje en la maleta de mano", ha advertido al principio del vídeo, revelando como primeros productos dos botellas de Aquarius y una bolsa de palomitas de mantequilla, que se cocinan en el microondas.

Para los momentos en los que ponerse a cocinar no dé tiempo suficiente, un pack de tres envases de Yatekomo y una bolsa de panes con tomate, típicos en Mercadona. Una pequeña bolsa de Bits, de la marca Doritos, y pelotazos. No se ha olvidado de los gusanitos, las patatas de bolsa típicos de las fiestas de cumpleaños.

Lo que sí no podía faltar han sido las patatillas de jamón serrano y las pastillas de pollo para cocinar sopa. Algo que no es tan típico, pero que se ha convertido en una novedad, es una tableta de chocolate con sabor a Filipinos.

"Por supuesto, me traje jamón, fuet, lomo... Pero eso ya está en la nevera, además de migas y fajitas, pero eso ya me lo he comido", ha expresado. Las reacciones han sido inmediatas y muchas son con ironía: "¿Pero de cuántos kilos es la maleta de mano? ¿40?".