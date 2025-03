Enseña las diferencias sobre cómo le ha educado su madre rusa y su padre español

La joven creadora de contenido Sofía Casco Vorobien (@sofiacascooo) ha publicado un vídeo hablando de las diferentes formas en las que le han intentado educar tanto su madre, rusa, y su padre, español, mostrando las grandes diferencias culturales entre ambos países.

De lo primero que ha hablado es acerca de las fiestas y salir de noche. Ha puesto en contexto que su madre, cuando era joven, era una época en la que había mucho alcoholismo en Rusia, por lo que no le hacía mucha gracia que su hija saliera de fiesta. "Me lo prohibía porque sabía que yo iba a beber, me dejó más tarde de los 16", ha explicado.

Sin embargo, su padre se lo tomaba con más calma y tuvo una conversación ella. "Yo también he sido joven, he salido de fiesta: tú bebe, pero con control, no te emborraches demasiado, si pasa cualquier cosa me llamas", le dijo su padre. Por otro lado, algo en lo que sí se ha notado el choque cultural es en el tema de los estudios.

"Si yo sacaba malas notas y suspendía alguna asignatura, mi madre enseguida quería apuntarme a clases particulares, porque en Rusia todo el mundo iba a uno, pero mi padre como es español y orgulloso, decía que 'la clase se la voy a dar yo'", ha explicado, pero al final suspendía igual y le acabaron apuntando a las clases de repaso.

Ha notado también que su madre era más estricta que su padre por cómo han sido siempre en Rusia, en tema de respeto, educación, posturas de la espalda, etcétera. "Siento que en España la gente habla y no piensa tanto las cosas, es como que se suelta y ya está, pero en Rusia se va con mucho cuidado con lo que dices", ha revelado.

El motivo que ha revelado es porque allí, la gente te juzga más. "Te juzga más para mal, sacan conclusiones muy rápidas acerca de ti", ha advertido.