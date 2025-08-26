Enseña un remedio de su abuela contra la resaca y los ingredientes desatan los comentarios: "Después de comerlo vas directamente al baño"

Una receta castellana que ha llamado mucho la atención. El tiktoker, Hernán Navarro, que acumula casi 2.000 seguidores en esa red social, ha compartido un remedio contra la resaca que ha dado mucho de qué hablar. Se trata de la "limoná serrana", cuyos ingredientes son: naranja, limón, embutido, huevos, ajo, vinagre, agua y aceite de oliva.

Tal y como él mismo explica en su publicación, que ha alcanzado más de 67.000 Me Gusta, se trata de un plato típico de los pueblos del sur de la provincia de Salamanca. De este modo, y junto a su abuela, comparte como mezcla todos los ingredientes en un recipiente. "Esto quita la resaca. De mis comidas favoritas", asegura. Posteriormente, prueba el resultado y muestra su satisfacción.

Muchos de los usuarios de la red social se han animado a comentar el plato. "Normal que te quite la resaca, después de comerlo vas corriendo al baño", bromea una internauta. "No lo había oído nunca. Es una mezcla un tanto rara…", asevera otro.

Otros han defendido el sabor de la receta y se han mostrado dispuestos a probarla. "He oído el nombre del plato, pero no sabía los ingredientes. Muerta me he quedado, pero mi paladar me dice que tengo que probarlo", explica una usuaria. E incluso los propios salmantinos: "Enhorabuena para ti por enseñar las recetas tradicionales de nuestros abuelos, y no olvidarnos de lo nuestro".

En la misma publicación, una cuenta de turismo de la provincia castellanoleonesa, Salamanca Vivela, ofrece otras alternativas. "Una de carne con cabecero o lomo y otra de escabeche", relatan. "El huevo es frito en cualquier caso para que se mezcle la yema con el vino tinto que lleva en la zona de la sierra". "Yo de lo que hace una persona mayor, me fío sin dudarlo. Mano de santo".