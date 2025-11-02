Entra en un supermercado de Catar e indigna, y mucho, lo que ve en las estanterías de detergentes

La creadora de contenido @paudalli, que cuenta con más de 30.000 seguidores en TikTok, ha viajado hasta Doha, en Catar, y ha entrado en un supermercado para enseñar de todo lo que dispone. Lo que más le ha sorprendido lo ha dejado para el final y su sorpresa no es para menos por la indignación que va a generar en España y en cualquier parte del mundo con una cultura y derechos similares.

"Cosas del supermercado en Catar que como española me sorprenden un montón y que aquí son supernormales", ha explicado al principio del vídeo, que ha alcanzado 35.000 visitas y casi 2.000 'me gusta' en menos de 24 horas (y subiendo).

Lo primero que le ha sorprendido es que haya un pasillo solo de pañuelos de papel, o como los conocemos en España como 'Kleenex' por la famosa marca que los distribuye. "Incluso algunos que tienen aceites esenciales que ayudan a la meditación", ha destacado.

"Por supuesto, chocolates estilo Dubai, hay muchísimos tipos, incluso postres. En Catar tampoco pueden faltar los dátiles, incluso a granel", ha relatado mientras lo enseñaba todo en el vídeo.

Algo que le ha parecido muy curioso ha sido la pescadería, ya que había un pequeño puestecito donde uno de los empleados podía cocinarte el pescado en un pequeño grill, o freírlo con aceite y limón. "Te lo cocina como tú quieras", ha matizado.

"Me resulta muy curioso también que les gusta mucho más el jabón de cuerpo en barra que en líquido", ha expresado. Pero, sin duda, lo que más le ha sorprendido es la estantería de detergentes, que asi todos tienen la imagen de una mujer.

En cuanto a reacciones, algunos usuarios no se han sorprendido tanto con ese tipo de detalles: "¿Te sorprende las mujeres en artículos de limpieza en ese país?". "Sorprende que es la misma de siempre en todos los productos", ha comentado otra usuaria.

"Literalmente es lo que menos te puede sorprender de ahí, desgraciadamente", ha apuntillado la usuaria Claudia López.