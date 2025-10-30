Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Enseña lo que se ha encontrado en un parking del Mercadona: la imagen impacta, pero algunas reacciones hacen que se caiga el alma a los pies
Virales

Virales

Enseña lo que se ha encontrado en un parking del Mercadona: la imagen impacta, pero algunas reacciones hacen que se caiga el alma a los pies

"Me gustaría saber a qué jugáis".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
El logotipo de Mercadona, en un supermercado de la cadena en Alicante.GETTY

Hay algunos lugares donde la buena educación (o la mala) que se tiene se demuestra rápidamente. Los bares son uno de ellos. Y los supermercados, otro. La forma en que se trata a los empleados, por ejemplo, dice mucho de una persona.

La usuaria de TikTok @sarabudoo03 ha subido un vídeo a esa red social que quita bastante la fe en la educación de las personas. En él, se ve cómo el aparcamiento de un supermercado de Mercadona está repleto de carros de la compra que los clientes han dejado de cualquier manera, tirados en cualquier lado, sin preocuparse por llevarlos a su lugar correspondiente.

"Partiendo de la base de que yo no trabajo en un Mercadona, pero me gustaría saber a qué jugáis todos los que dejáis los carritos así. Que, primero, tendríais que pensar un poco en los pobres chicos y chicas que trabajan en el Mercadona, que luego tienen que salir si está lloviendo o lo que sea a recogerlo", se lamenta la usuaria.

"Hay que tener un poco de consideración"

"Algunos me dirán: es que es su trabajo. Ya. Pero jolín, hay que tener un poco de consideración", resalta antes de señalar otro problema, y no menor, de esa dejadez.

"Después, el tema de los aparcamientos. Estáis quitando aparcamientos. Ahora llega alguien y se tiene que bajar a quitar los carritos para poder aparcar. Por favor, vamos a ser un poco más humanos. Gracias", solicita. 

"Si lo hiciéramos todos crearíamos empleo"

En los comentarios son muchas las personas que se han indignado al ver esas imágenes, pero también muchos otros lo justifican de las formas más peregrinas. "Si lo hiciéramos todos, creeríamos empleo, tendrían que contratar a un empleado para recoger y ordenar carritos. Yo al revés que tú, pido que todos lo hagamos, en todos los centros y crearemos empleo", dice uno.

"Con lo que suben todos los días los precios, que creen un puesto de trabajo más y recojan carros y los limpien", dice otro. "Yo no soy empleada del Mercadona, pero me dejo 1000 euros todos los meses en comida, así que mira que contraten a gente para colocar carritos y otros que te ayuden a colocar la compra en la caja, que por poco no te tiran las cosas en la cara las cajeras con las prisas que llevan", insiste otro.

La teoría del carrito de la compra

El debate no es nuevo y, de hecho, existe una teoría llamada 'la teoría del carrito de la compra', y que se puede aplicar en Mercadona mejor que en ningún otro supermercado, ya que allí no hay que meter ninguna moneda para llevárselo y, por tanto, es más fácil dejarlo en cualquier lugar.

Esa teoría señala que "devolver el carrito de la compra es una tarea fácil, cómoda y que todos reconocemos como lo correcto y apropiado", pero "tampoco es ilegal no devolverlo".

"Por lo tanto, devolver el carrito de la compra se presenta como el ejemplo máximo de si una persona hará lo correcto sin verse obligada a hacerlo. Nadie lo castigará por no devolver el carrito de compras, no gana nada al no devolver el carrito de compras. Debe devolverlo por la bondad de su corazón", dice esa teoría, que acaba afirmando que ese comportamiento es "lo que determina si una persona es un miembro bueno o malo de la sociedad

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 