Enseña lo que se ha encontrado en un parking del Mercadona: la imagen impacta, pero algunas reacciones hacen que se caiga el alma a los pies

Hay algunos lugares donde la buena educación (o la mala) que se tiene se demuestra rápidamente. Los bares son uno de ellos. Y los supermercados, otro. La forma en que se trata a los empleados, por ejemplo, dice mucho de una persona.

La usuaria de TikTok @sarabudoo03 ha subido un vídeo a esa red social que quita bastante la fe en la educación de las personas. En él, se ve cómo el aparcamiento de un supermercado de Mercadona está repleto de carros de la compra que los clientes han dejado de cualquier manera, tirados en cualquier lado, sin preocuparse por llevarlos a su lugar correspondiente.

"Partiendo de la base de que yo no trabajo en un Mercadona, pero me gustaría saber a qué jugáis todos los que dejáis los carritos así. Que, primero, tendríais que pensar un poco en los pobres chicos y chicas que trabajan en el Mercadona, que luego tienen que salir si está lloviendo o lo que sea a recogerlo", se lamenta la usuaria.

"Hay que tener un poco de consideración"

"Algunos me dirán: es que es su trabajo. Ya. Pero jolín, hay que tener un poco de consideración", resalta antes de señalar otro problema, y no menor, de esa dejadez.

"Después, el tema de los aparcamientos. Estáis quitando aparcamientos. Ahora llega alguien y se tiene que bajar a quitar los carritos para poder aparcar. Por favor, vamos a ser un poco más humanos. Gracias", solicita.

"Si lo hiciéramos todos crearíamos empleo"

En los comentarios son muchas las personas que se han indignado al ver esas imágenes, pero también muchos otros lo justifican de las formas más peregrinas. "Si lo hiciéramos todos, creeríamos empleo, tendrían que contratar a un empleado para recoger y ordenar carritos. Yo al revés que tú, pido que todos lo hagamos, en todos los centros y crearemos empleo", dice uno.

"Con lo que suben todos los días los precios, que creen un puesto de trabajo más y recojan carros y los limpien", dice otro. "Yo no soy empleada del Mercadona, pero me dejo 1000 euros todos los meses en comida, así que mira que contraten a gente para colocar carritos y otros que te ayuden a colocar la compra en la caja, que por poco no te tiran las cosas en la cara las cajeras con las prisas que llevan", insiste otro.

La teoría del carrito de la compra

El debate no es nuevo y, de hecho, existe una teoría llamada 'la teoría del carrito de la compra', y que se puede aplicar en Mercadona mejor que en ningún otro supermercado, ya que allí no hay que meter ninguna moneda para llevárselo y, por tanto, es más fácil dejarlo en cualquier lugar.

Esa teoría señala que "devolver el carrito de la compra es una tarea fácil, cómoda y que todos reconocemos como lo correcto y apropiado", pero "tampoco es ilegal no devolverlo".

"Por lo tanto, devolver el carrito de la compra se presenta como el ejemplo máximo de si una persona hará lo correcto sin verse obligada a hacerlo. Nadie lo castigará por no devolver el carrito de compras, no gana nada al no devolver el carrito de compras. Debe devolverlo por la bondad de su corazón", dice esa teoría, que acaba afirmando que ese comportamiento es "lo que determina si una persona es un miembro bueno o malo de la sociedad