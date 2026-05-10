Está de baja, pregunta a su jefe por qué no ha cobrado todavía y toda la conversación tiene tela

Lío a la vista después de que Jesús Soriano, activista por los derechos de los trabajadores en la hostelería y conocido en redes sociales como Soy Camarero, haya recibido una conversación vía WhatsApp entre una empleada y su jefe de turno tras retrasarse el pago de la nómina, algo que, al parecer, no sería la primera vez.

La empleada en cuestión estaba de baja laboral y llevaba un tiempo cobrando mucho más tarde de lo habitual. Aseguraba en un primer mensaje a su jefe que era “la única de todas mis compañeras que a día 10 no ha cobrado” y que necesitaba recibir el dinero “entre esta tarde y mañana” como muy tarde, ya que tenía que afrontar el pago del alquiler. Según revelaba, su casera le había cobrado 100 euros de más por no pagar en las fechas establecidas.

La primera respuesta que recibió fue la siguiente: “Lo siento, no he tenido dinero suficiente hasta hoy. Hoy te hago el pago”. Al día siguiente, sin noticias nuevas y sin el sueldo correspondiente en su cuenta corriente, la mujer volvió a insistir: “Lo necesito esta tarde, estamos a día seis y no puedo esperar como las otras veces al día 10, muchas gracias”.

"No hay dinero para pagarte el sueldo"

La conversación se puso mucho peor cuando el jefe fue tajante: “Lo siento, no hay dinero para pagarte el sueldo. La empresa pierde dinero y en la situación actual pierde todavía más. Cobrarás cuando entre, calculo que mañana o pasado”. Más tarde, el jefe le envió un audio con las explicaciones pertinentes, que han indignado a los usuarios de TikTok.

“Eh, vamos a ver, la empresa pierde dinero y pierde dinero desde que entro y ya llevo casi dos años perdiendo dinero, ¿vale? Que yo tenga dinero como persona física no significa que yo tenga dinero como empresa, ¿vale? Tu sueldo tiene que salir de la empresa, no del dinero que yo tenga”, mencionó al principio.

"No hay mucho más que hablar"

Para más inri, añadió: “Que además ahora mismo tampoco tengo por circunstancias personales, ¿vale? Así que si quieres, te puedes reír o puedes hacer lo que quieras, pero las empresas no [ganan] dinero por decreto, sino cuando tienen más ventas que gastos”. Achacando a que en esa empresa pasa justo lo contrario, le dijo con sarcasmo que “la cuenta es bastante sencilla” y admitió que, si la situación sigue igual, terminará cerrando.

Remató diciéndole que “no hay mucho más que hablar en esta historia”.