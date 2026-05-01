Critican a un mexicano que no sirva gambas ni calamares: la respuesta del dueño es tan educada como contundente

Las respuestas de los hosteleros a reseñas que rozan lo surrealista y que prácticamente hay que leerlas varias veces para dar crédito de que son reales siempre acostumbran a tener una gran repercusión en redes sociales, especialmente en aquellas como X, Instagram o TikTok.

En la cuenta de Soy Camarero se difunden multitud de anécdotas, situaciones dignas de película o ofertas laborales abusivas, pero también reseñas de los clientes a bares y restaurantes, así como reacciones de los hosteleros.

En las últimas horas se ha compartido una de las más virales. En ella, el autor del texto se queja de un restaurante mexicano de Huesca no sirva gambas o calamares a la hora del vermú.

"Fui a tomar vermú y solo tienen comida mejicana. Una pena, yo al mediodía prefiero gambas o calamares a nachos con guacamole, pero ellos saben más que yo", se puede leer en el mensaje. Además, valora con un tres tanto la comida como el servicio y con un cuatro el ambiente.

Desde este establecimiento oscense le responden con mucha educación a la vez que con contundencia: "¿Pena por qué? Hay 150 bares en Huesca para comer gambas y calamares a la romana. Como indica nuestro nombre, El Villa México, nosotros somos un restaurante de comida mexicana, no tenemos ninguna obligación de vender gambas y calamares. No obstante, gracias por la visita".

Un éxito viral

En total, este tuit se ha hecho viral con más de 17.000 me gusta, también ha recibido más de 650 compartidos y en las horas que lleva en la red ha recibido más de 250.000 reproducciones. Además, también han comenzado responder muchos usuarios con ironía. Estas son algunas respuestas: